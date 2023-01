NEZAPAMĆENI HAOS! OBEZBJEĐENJE DRŽI FILIPA CARA! Maja VRIŠTI I PLAČE! Produkcija odmah da se OGLASI

Filip Car je pobacao Maji Marinković posteljinu po imanju, a ona njemu stvari nastao je opšti haos, a onda je on poludio kad je vidio gdje su mu stvari, pa je krenuo da je vrijeđa, a obezbjeđenje ga je sve vrijeme držalo, dok je ona plakala.

– Ku**o ja sam ti bacio pokrivač, ne stvari. Majku li ti je**m, miči mi se iz života – urlao je Car.

Kako je krenuo do radionice da joj baci stvari, obezbjeđenje je spriječilo dalji tok okršaja, ali je ona odletjela brzinom svijetlosti do rehaba i sjela u njega, a on joj je vikao da izađe iz njega, što ona nije željela.

– Izađi mi iz prostorije, letjeće ti stvari, go.a ćeš ići. Zadnji put ti govorim da izađeš iz rehaba, letjeće ti sve – bjesnio je Filip.

