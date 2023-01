“PLAKAO sam kao malo dijete zbog Anđele!” Moka Slavnić OSUDIO sina Zvezdana, a za Aleks rekao OVO

Nakon svih dešavanja koja su tresla Bijelu kuću, nervnih slomova Anđele Đuričić, raskida sa njenim dečkom Zvezdanom Slavnićem i čitave drame, oglasio se i Moka Slavnić.

Gostujući u emisiji Premijera vikend specijal, podijelio je kroz šta je i on sam prolazio, dok je gledao brodolom njegovog sina i zadrugarke.

– Kad je ona dobila nervni slom ja sam plakao kao malo dijete, gledam je kao kćerku, a njega ću da prebijem. Ona je smarač, ali je divno stvorenje i voli ga. Zaljubio se u Anđelu, ovo sa Aleksandrom je bila provjera. On je malo pukao. Između njega i Aleksandre nema ničega. Njemu je kratak fitilj, ludački se zahvaljujem Mići što ga je spriječio u bjekstvu iz Zadruge. Ja sam šokiran njegovim ponašanjem – započeo je Moka.

– Meni se dopada ono što se dopada mom sinu. Ona se pravda non-stop, ona nikog nije prevarila. On je na vrijeme rekao, to se desilo unutra, saopštio je Ani, njoj se to nije svidjelo. To je raskid, to nije prevara. Zvezdan nije ušao u rijaliti sa namjerom da se zaljubi. Nije imao tu namjeru. To mu se desilo. Ana i ja smo plakali zajedno o svakom članku, tada smo bili fantastični sve dok ona nije objavila nešto bez konsultacija. Ja sam zamoljen da je ne pominjem i ja ću to ispoštovati – zaključio je Zvzedanov otac, piše Srbija danas.

Facebook komentari