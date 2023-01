ISPLIVAO SNIMAK! Vračević pokušao da PODMITI OBEZBJEĐENJE kako bi šutjeli! Čeka se reakcija PRODUKCIJE!

Ovaj jezivi trenutak su zabeležile kamere, a srećom obezbjeđenje je intervenisalo i uspjelo da spriječi dalji fizički ok.šaj, piše e-turneja.com.

Isplivao je snimak na kome Vračević navodno pokušava da podmiti obezbjeđenje kako bi prikrili da je izvadio nož. Rekao im je da će ih sve ispoštovati i častiti kada izađe iz “Zadruge”, što je izazvalo gnjev fanova.

– Dignem ruke gore, g.đat će me nečim. Ne držim, nisam majke mi. Jesam ti dužan. Brat će da te ispoštuje kad izađe, na finalnoj žurki sve ću da vas ispoštujem. Ne sekiraj se ti – rekao je Miljan.

– Znači ruka mi je otekla i noga, boli me. Ja ruku nisam digao. Ili on ili ja, brate. Hoću razgovor sa nekim, molim te brate! – rekao je Boki.

– “Miljan će da počasti obezbjeđenje na finalnoj žurci, dok Boki ucjenjuje produkciju sa “ ili on ili ja””, “Znači “obezbjeđenje” treba da ćuti u vezi NOŽA i Miljan Vračević će ih častiti. Kakvo dno i kakva nepravda, fuj!”, “Boki i Miljan dva podmukla ološa!”, “Sramno bre ko ih više štiti. On umislio ako živi u Zemunu da je vođa klana, “Ološ, zlo, to obezbjeđenje takođe stoji samo da se slika” – samo su neki od komentara ogorčenih pratilaca na društvenim mrežama koji su optužili Vračevića za pokušaj podmićivanja obezbjeđenja.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari