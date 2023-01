STIGLO JE GORKO KAJANJE! Aleks se SLOMILA PRED KAMERAMA, evo šta je PRIZNALA

Tokom komentarisanja odnosa sa Filipom Carem i pojedinim zadrugarkama, zadrugari su govorila da je Aleks Nikolić pokazala dostojasntvo u odnosu sa njim, za razliku od Maje Marinković i Milice Veselinović.

Aleks je dobila riječ od Ivane Šopić i prokometarisala sve:

– Situacija je takva kakva jeste, jeste moja greška što sam prešla preko onog cirkusa na moju slavu. Nije mi to trebalo, imam ja emociju, ali nije on bogomdan, proći će to. Ja jesam ušla u vezu, znala sam da je ženskaroš, ali sam mu povjerovala u sve priče koje je pričao. Bio je slatkoriječiv, a ja nisam bila sjvesna svega, a znam da bilo kakva komunikacija gazi mene kao ličnost, tako da nema toga, ja se povlačim, a neka se njih dvije, tri, pet svađaju oko njega. – rekla je Aleks pa otkrila šta je bilo na snimanju Magazina In:

– Bilo je pitanje u Magazinu In da li bih otišla sa nekim iz Zadruge na pusto ostrvo, ja sam rekla za Cara jer sam morala da odgovorim. – rekla je Aleks.

– A kada su te pitali za najfatalniju ljubav? – upitala je Maja.

– Rekla sam bilo ko sem njega. – dodala je Aleks, piše Espreso.

Facebook komentari