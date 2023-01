ALEKSANDRA NIKOLIĆ TRUDNA?! Pojavili se rani SIMPTOMI: Ne želi da zadrži BEBU – Car donio konačnu ODLUKU

Za vrijeme emisije “Pitanja gledalaca”, voditelj Darko Tanasijević postavio je pitanje Aleksandri Nikolić u vezi njene potencijalne trudnoće sa Filipom Carem.

– Šta ćeš ako si trudna sa Carem? – glasilo je pitanje.

– Ne smatram da mogu tako lako da ostanem trudna zbog policističnih jajnika. Smatram da ne može tako lako da mi se desi. Nismo pazili, ali ne želim da razmišljam jer nisam trudna – rekla je Aleks.

– Cijeli dan se žališ da ti je muka – rekao je Darko.

– Da nije već pukao vodenjak – dobacio je Car.

– Ne znam šta ću, ali nisam, ne znam – rekla je Aleks.

– Imao sam već te situacije, Sanja Stanković trbuh do zuba – smijao se Car.

– Mene je sramota malo da radim testove, mislim da će sve biti u redu. Ne znam šta bih ako sam trudna, ali ne bih voljela da mu rodim dijete. Neće se to desiti još dugo, dugo – rekla je Aleks.

– Ona je jednom rekla da je pogriješila u pitanju trudnoće i da se jako kaje jer je uradila neke stvari. Ukoliko se desi, vjerujem da ćemo se dogovarati šta ćemo. Nisam neki vjernik, ali bi me bilo strah Boga kad bih rekao nekome da neki život… Dogovorili bi se ko bi kad čuvao, ja jedva čekam i ne bježim od toga. To je jedina stvar koja će mi promijeniti život, ali nisu ove žene što se mene tiče još spremne. Samo mi još fali dijete u “Zadruzi”, to mi fali u rijaliti stažu i da me neko prebije i da spolno opštim sa Brendonom ili Necom – rekao je Car.

– Što se tiče Filipa, joj Bože moj, nema, evo pričamo da je hipotetički tako, nema on ništa sa tim. Sve je na meni i ja odlučujem – rekla je Aleks.

– Kako nemam, je l’ ti drvo napravilo dijete – iznervirao se Car.

– Tebi je astrološkinja pogodila mnoge stvari, rekla je da ćeš ove godine dobiti dijete – rekao je Darko.

– Imam osjećaj da nikad neću postati mama – rekla je Aleks.

– Tad bi se ona i ja pomirili jedino, samo kad bi se to desilo. A šta onda sa Lemurčinom, vidi Lemuricu, dobra dadilja – rekao je Car.

– Nije ni vrijeme ni mjesto za djecu i trudnoću, smatram da bi ga dijete promijenilo, ali sa nekom mirnom, nevinom ženom. Ovako je nemoguće, ja ne vjerujem – rekla je Aleks.

– Dijete bi ih sigurno ujedinilo. Ona je ljuta i povrijeđena što je normalno. Rekla mi je da nije sigurna jer je rano pričati o tome. Nisam ništa loše shvatila, nije ona uporedila njih dvojicu, ali ponašanje sa djevojkama je slično. Kad smo Mikica, ja i on popili, bio je iskren i meni se sviđa jer je on baraba. Ako se to daj Bože desi, vidjet ćemo – rekla je Zorica.

