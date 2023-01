“PONAŠAŠ SE KAO DERIŠTE!” Zvezdan NA KRAJU ŽIVACA sa Anđelom – POKAJAO SE zbog veze sa njom?

Sinoć je došlo do žestoke rasprave Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić, kada je Slavnić odlučio da ne razgovara više sa njom.

Ona se požalila i Jovani Tomić Matoroj, dok je Zvezdan govorio da se Đuričićeva ponaša kao derište.

– Praviš pritisak i tenziju tamo gdje nema mjesta za to. Bolje da mu kažeš da si nervozna i da se pomjeriš taj dan, ali en da se istresaš na njemu. On će istrpjeti prvu, treći, peti put, ali prekipi. Ovo je nesporazum oko stvari koju treba da promijeniš. Ovo je kao sa Filipom za policu. Koga boli ku*ac što mu je pala posteljina. On je zaljubljen, pa je zaljubljen, neće otići. Napravi malo tolerancije i ti. Njemu treba pažnje. Pusti ga da trenira, radi ti nešto svoje. Poslije ga zagrli u krevetu i sve prođe. On je toliko zaljubljen da je sav tvoj, sve je u tvojim rukama – rekla je Matora.

– Što mi tim riječima ne objasniš, a ne džoistik i ja ne razumijem – rekla je Anđela.

– Zašto me ujeda, zašto se breca. Ja pored sebe neću bezobraznu osobu – nabrajao je Zvezdan.

– Što si sa mnom? – pitala je Anđela

– Ja ću sad da se promijenim, minić, štikla i idemo da razgovaram sa svima pa da vidimo kako će da se ponaša – rekla je Anđela, piše Srbija danas.

– Ponašaš se kao derle – rekla je Matora.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari