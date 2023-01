OTKRIO KOLIKI MU JE HONORAR! Zavrtjeće vam se u glavi od basnoslovne CIFRE koju Car uzima – Izletjelo mu

Poznato je da pojedini zadrugari uzimaju basnoslovne cifre za svoje učešće u rijalitiju, ali je isto tako dobro znano da razgovore o ovoj temi produkcija najstrože sankcioniše.

Međutim, Filip Car bio je nesmotren u razgovoru sa Bojanom Simićem, te otkrio koliki mu je honorar i to na nedeljnom nivou.Malo po malo, sve je to muka buraz. Ja sada sedmično 3.000 € (pokazujući rukom), razumeš. Opet mi je i to malo, kontam da mi je malo – rekao je Filip Car.

– Pa jeste – pomalo u šoku, odgovorio je Bojan.

– Vidi, uvek je bitno koliko ćeš para izneti. Ja sam dogovorio ovo, nadam se da ću sve pare dobiti – dodao je Car.A prvi put ništa, a? – upitao je Simić.

– Ništa, nula. Nula u “Zadruzi 4” – zaključio je Filip.

