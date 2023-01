“TAKVE BIH KASTRIRAO” – Đedović oštro o odnosu Anđele i Zvezdana – Najlakše je NAPRAVITI dijete!

Turbulentna dešavanja u šestoj sezoni rijaliti programa “Zadruga”, definitivno pomjeraju sve granice intresovanja publike za njima.

Kako su dešavanja u posljednjih nekoliko dana u Bijeloj kući pred usijanje, jedan portal je stupio u kontakt sa njihovim, kako zadrugari to vole da kažu, “strahom i trepetom”, Markom Đedovićem, koji je prečešljao mnoge teme.

Jedna od intrigantnijih tema jeste veza Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić.

Podsjetimo, on je poslije 15 godina života u vanbračnoj zajednici sa Anom, odlučio da to presječe zbog pojavljivanja emocija prema gorepomenutoj zadrugarki.

Kako je to bila jedna od tema tokom sinoćne emisije “Pitanja gledalaca”, Anđela je otkrila da da je on čovjek koji može da je vodi kroz život, a ona da ga prati i da misli da bi on bio muškarac kome bi ona rodila djecu. Povodom ovoga, Marko je rekao sljedeće:

– Pa ako je u rijalitiju podržavam (smijeh). Šalim se. Pa vidi, dijete je ozbiljna stvar, nije to baš sad hoću dijete i ajde. Od čega da živi dijete, kako vaspitati, kako priuštiti kvalitet života dostojan jednog djeteta, nije to baš jednostavno. Kao neko ko je magistrirao na fakultetu za takve stvari, mogu reći da je to jako ozbiljna stvar. Najlakše je napraviti dijete i ajdeeee šorom šajke, pa onda djeca pro.titutke, delikventi i sl. Mislim da je prerano za takvu priču. Ljudi danas prave djecu i žene rađaju, misleći da će tako nekoga zadržati i onda kad vide da to nije garant opstanka jednog odnosa zanemare djecu. Takve bih hemijski kastrirao i otjerao da višak testosterona i naboja liječe društveno korisnim radom, npr. da skidaju zlatice sa krompira u Padinskoj Skeli. Ali, ako se ispostavi da je to ljubav dostojna da se iz nje izrodi dijete, apsolutno ću podržati – rekao je Marko.

U nastavku razgovora sa Markom, dotakao se i raspada dinastije “Kulićašiana”, ili ti to što Marija Kulić neće ni da čuje da Miljana Kulić, ako se uda za Zolu, promijeni prezime.

– Gospode bože, pa što nije rađala do muškog djeteta pa ne bi mijenjalo prezime. (mada i danas je to upitno dal bi promijenio prezime hahaahahahah). Ponovo se šalim. Pa mislim, ima Miljana zakonsko pravo da zadrži svoje i doda Čolić prezime baš kao Zdravko da se preziva šta fali, kako Milja nekad reče. Ma Marija ne želi to, misli da bi Miljana kao realno najveća rijaliti zvijezda na ovim prostorima izgubila autentičnost time. Samo je to razlog, jer da je nešto drugo razlog i da ima takav stav ne bi ni ona svoje mijenjala. Radi se o novcu i rijalitiju i zvijezdoći, nema to veze sa slaganjem slova u prezimenu – istakao je Đedović, piše Srbija danas.

