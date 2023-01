OVE RIJEČI ĆE ZATRESTI CRIKVENICU: Aleksandrina majka ZAGRMJELA – obratila se i Filipovim roditeljima!

Aleksandra Nikolić i Filip Car, nakon svih nesuglasica i trzavica, čini se da su upali u mirnu luku, te su konačno jedno drugom iskreno počeli da pokazuju emocije.

Čestitke i video klip Careve podrške za vrijeme novogodišnjih praznika, mnogo je toga promijenio, bar kada su njegove emocije i ponašanje u pitanju, a od tada je dosta smireniji i sigurniji u odnos sa Nikolićevom. U više navrata je priznao da je ona jedina djevojka koju bi rado doveo u porodični dom u Crikvenici.

Iako često sumnja u njegovu ljubav i vjernost, Aleks nerijetko ističe da je nikad zaljubljenija i da joj je mnogo lijepo pored Filipa, a da je jedino što je brine mišljenje njene majke, za koju je sestra Jelena rekla da nije dobro ni psihički ni fizički.

Tim povodom, jedan portal je stupio u kontakt sa Slovenkom, Aleksandrinom majkom, koja je prokomentarisala podršku njegovih roditelja, njihov odnos, ali i sve lijepe riječi koje je uputio njenoj kćerki.

– Ne mogu da vjerujem sebi, a ne nekom drugom. Hvala njegovim roditeljima na lijepim rečima i lijepom mišljenju o mom djetetu, zaista hvala od srca… Ali meni kako je, moja duša zna. Djela govore sve, vrijeme će najbolje pokazati. Krivo mi je što joj ne dozvoljava da komentariše, jer je ona dobar komentator. To je nešto što mi smeta, on je zaustavi u priči, a ona kao luda sjedne i ostane na tome. Vidim i jasno mi je da se zaljubila, ali koliko će on to cijeniti, to je do njega… – govorila je Slovenka, piše Pink.rs.

Facebook komentari