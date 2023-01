“MOLIM TE POMOZI!” Diskvalifikacija iz Zadruge zbog NAJSTROŽE zabranjenog – Nemam pare, otac je bolestan!

Nekadašnji zadrugar, koji je inače diskvalifikovan iz pete sezobne rijalitija, Stefan Mihić doživio je saobraćajku, zbog koje je morao biti operisan.

Portal “Srbija Danas“, došao je do prepiske Mihića i njegovog drugara, kojem je poslao slike svojih povreda, i objasnio o čemu se radi.

– Gdje si Miko, imao sam udes, tek sam došao prije dva dana, imao sam tri operacije – napisao je Mihić i pokazao lice u podlivima i sa osušenom krvlju koja je curila iz nosa.

Pored toga, Stefan se obratio i za finansijsku pomoć, govoreći da je u teškoj situaciji, da mu je otac bolestan i da je bez para otkako je diskvalifikovan iz “Zadruge 5”.

– Dare sad sam se sjetio da mi je Luks pričao o ekipi iz Hamburga, šta ste radili i kako se živjelo. Reći ću ti iskreno, kao da pišem Luksu, potrebna mi je pomoć. Ali stvarno, nemam kome da se obratim ovdje i sramota me je, jer će da me ismijavaju. Radim ove reklame za 100 evra, e to ne mogu ništa postići, priča je sljedeća… Treba mi finansijska pomoć, vidio si šta mi se desilo, preko noći sam izgubio 50 hiljada, kazna i mojih 40 hiljada. Došao sam ovdje jer mi stari ima rak, ne bih li bio uz njega, znam koliko ste jaki gore, pričao mi je Luks sve, ako treba i da dođem da šljakam nešto, ili da mi pošalješ nešto, a ja ti pošaljem nazad, dogovorimo se datum, sve – počeo je Mihić u poruci.

– Samo da stanem na noge da mogu da imam za starog, za hranu, egzistenciju, da mogu da se krećem, da iskoristim ovo što sam dobio. Tim poštenjem, iskrenošću, i popularnošću ništa se ne dobija, ne znam, koliko god mi možeš izaći u susret i ja ću ti to poslati nazad za par mjeseci… Je l’ možemo da se dogovorimo nešto brate? Ne treba mi ništa puno – zamolio je bivši zadrugar, ali odgovor čini se još uvijek nije dobio.

Podsjećanja radi, Mihić je prije samo šest mjeseci, tačnije u junu prošle godine takođe imao udes, a o svemu je obavijestio javnost putem svog Instagrama. Tada je takođe istakao da je operisan, te da se oporavlja i da će “ožiljci proći”.

Mihić je diskvalifikovan iz “Zadruge 5” nakon što se sukobio sa Nenadom Macanovićem Bebicom, a kada je zbog njihovog sukoba reagovalo obezbjeđenje, Mihić je učinio strogo zabranjeno, i napao jednog od momaka iz obezbjeđenja, zbog čega je momentalno izbačen iz rijalitija, a televizija “Pink” ga je tužila za 50.000 evra.

Facebook komentari