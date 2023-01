OD CIFRI ĆE VAM SE ZAVRTJETI U GLAVI: NEĆETE VJEROVATI KO JE U “ZADRUZI” DOBIO NAJVIŠE NOVCA, A KO JE NAJSKROMNIJI UČESNIK!

Od prvog dana, do danas, mnoga rijaliti imena su se promenila. Neke nove rijaliti zvezde su se uselile u Belu kuću, a neki su već i diskvalifikovani. Ipak, svi se pitaju koliki su honorari zadrugara.

Ni ova sezona nije prošla bez već poznatih rijaliti igrača, koje smo imali prilike da gledamo u prethodnim sezona. Oni su povratnici zbog velikih honorara koje su ugovorili s Pink televizijom, ali i zbog kazni koje moraju da „odrade“.

Rijaliti mag Miki Đuričić, koji je nedavno diskvalifikovan iz „Zadruge 6“, pisalo se da će za boravak u rijalitiju dobiti 150.000 evra. Ipak, kako je rešio da svojevoljno napusti imanje, TV Pink će protiv njega podneti tužbu i, na ime ugovora, potraživati 50.000 evra.

Kristijan Golubović takođe je bio deo ovogodišnjeg šoua, sve dok sam sebe nije diskvalifikovao, zbog nasilja nad drugim zadrugarom. Golubović je do sada važio za najplaćenijeg rijaliti učesnika i to sa sumom od navodno 350.000 evra, koju je sada nadmašio i došao do navodnih 500.000 evra.

Ivan Marinković iznenadio je sve kada je rijaliti „Parove“ zamenio „Zadrugom“, a piše se da ga je produkcija Pinka za to nagradila honorarom od 2.000 evra nedeljno. Njegova bivša partnerka sa kojom ima sina Željka, Miljana Kulić, zarađuje malo više od njega – 3.000 evra nedeljno, a uz nju ide i njena majka Marija Kulić za 500 evra manje.

Od Maje Marinković se očekuje da bude okosnica ove sezone, pa joj je zato odobren honorar od 4.000 evra nedeljno. Iako je sastavni deo svih sezona, Lepi Mića je i dalje skroman kada je honorar u pitanju. On će dobijati 1.200 evra nedeljno.

– Ja sam u rijaltiju za vrlo male pare. Pitajte lažne milionere koliko su uzeli para. Boli me glava od njihovih laži. Ja sam inteligentan čovek i pre sam za jednu skromnu, dobru platu, koja te čeka kad izađeš iz rijalitija, nego da tražim milione, a izađem bez žute banke. Zadovoljan sam. Tih deset plata na kamaru, bude plus i neka nagrada, eto dobio sam kola, javnu promociju, pa sve to vredi – izjavio je Mića.

I ostali povratnici, poput Jovane Tomić Matore i Filipa Cara lepo su naplatili učešće, dok će zadrugari koji se prvi put pojavljuju u „Zadruzi“, a nisu poznati javnosti, morati da se zadovolje nedeljnim honorarom od 300 do 500 evra. Honorari zadrugara su čini se veći nego u prethodnoj sezoni, prenosi “Svet”.

