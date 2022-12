Da li je moguće da ih Mitrović ovoliko plaća: Objavljen spisak honorara u “Zadruzi”

Honorari ovogodišnjih zadrugara dosta se razlikuju, shodno njihovim ranijem boravku u Bijeloj kući, kao i dešavanjima koja su se odvijala na impresivnom imanju. Ipak, čak i najmanja brojka vrtoglano je velika, te je i novim zadrugarima boravak na imanju u Šimanovcima više nego isplativ, barem u finansijskom smislu.

Od početka šeste sezone rijalitija “Zadruga”, koja je počela 9. septembra, pa do danas, mnoga imena do sada nepoznata javnosti su se istakla, dok su neki već poznati zadrugari koji su još na početku predstavljali kandidate za finale diskvalifikovani.

Kristijan Golubović takođe je bio dio ovogodišnjeg šou programa, sve dok zbog nasilja nad drugim zadrugarom nije diskvalifikovan.

Bivši robijaš je do tada važio za najplaćenijeg takmičara i to sa honorarom od navodno 350.000 eura, koju je sada nadmašio i, po njegovim riječima, došao do navodnih 500.000 eura.

Ivana Marinkovića je navodno produkcija “Pinka” nagradila honorarom od 2.000 eura nedjeljno.

Njegova bivša partnerka, Miljana Kulić, zarađuje malo više od njega – 3.000 eura nedjeljno, a uz nju ide i njena majka Marija Kulić sa platom od samo 500 eura manje.

Od Maje Marinković gledaoci očekuju do sada neviđeni šou, a sudeći po svoti novca koju zarađuje, ni produkcija ne očekuje ništa manje, pa joj je zato odobren honorar od 4.000 eura nedjeljno.

Lepi Mića je, bez obzira na rijaliti staž, i dalje skroman kada je honorar u pitanju. On će dobijati 1.200 eura nedjeljno.

I ostali povratnici, poput Jovane Tomić Matore i Filipa Cara lijepo su naplatili učešće, dok će zadrugari koji se prvi put pojavljuju u “Zadruzi”, a nisu poznati javnosti, morati da se zadovolje nedjeljnim honorarom od 300 do 500 eura,prenosi Avaz

