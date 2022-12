PECA I DALJE VOLI MAJU?! Istina JAVNO obijelodanjena – Želi da ispravi GREŠKE! Sve isplanirano nakon NOVE GODINE

Maja Marinkoviće je bila sljedeća na redu.

– Biću kratka, koncizna. Ja sam na javnoj sceni pet godina, svi ste vidjeli moje uspjehe i neuspjehe. Krenulo je loše, mojom diskvalifikacijom, lošim vezama, završetkom veze sa gospodinom Vijagrom. To su moji neuspjesi. Porodično je sve u redu, to mi je najbitnije. Uvijek izađem iz odnosa kao prava lavica. Slijedi 2023. godina, biće mnogo većih uspjeha, trudit ću se da ispravim neke greške. Najveći uspjeh je što me svi moji bivši i poslije tih raskida i dan-danas najviše vole – istakla je Maja, piše Srbija danas.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

