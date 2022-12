MAJA PONIZILA CARA! Kompleksaš nije ispoštovao Božić zbog hrane i pića! Odmah pobjegao u Bijelu kuću!

Ona je komentarisala njen sukob sa Filipom Care i njegovu devojku Aleks Nikolić:

Moram da kažem da Filip ne može sa mnom verbalno da izađe na kraj. On je rekao da će da me diskvalifikuje, hteo je da mi uništi stvari, ali ja sam mu rekla da ću ja uništiti njegovo i Aleksandrino. Moram da kažem da je jako ružno što ni on ni Maja nisu ispoštovali praznik – rekla je Maja pa nastavila:

– Ako nema dovoljno hrane i pića, iskoristi to što ima i to je to. Zar se uvek mora gledati na količinu hrane, ipak je to njegov veliki praznik. Jako je ružno što je odmah napustio i otišao u kuću – ističe Maja, piše e-turneja.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari