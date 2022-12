DUŠA MI SE KIDA ZBOG NJEGA: Marija prolila GORKE SUZE kad je vidjela kako se Bebica PONIŽAVA

Dovela ga je ovde, po drugi put. Kako je bilo prošle godine, sad je još gore. Što ga je lagala, što ga je dovodila? Kako može sreća da se gradi na tuđoj nesreći, duša me boli za njega kad ga vidim. On samo hoće da bude u njenoj blizini. Jeste ponižavajuće, ali duša me boli kad ga vidim – rekla je Marija, piše e-turneja.

Ima porodicu, rođene sestre, majku i oca, majku koja plače 24 sata za njim – dodao je Milan.

Boli ga k..ac za njih, samo Kulić – ubacio se Lepi Mića.

Šta da joj radim? Nisu ispoštovali Miljanu i mene i to je to. Šta je sporno? – odgovorio je Bebica.

Dođe do pola dvorišta, pa se vrati, hoće da bude pored nje, gleda odavde gdje je ona… Nije trebalo da ga dovodi, ovo je jače od njega, nije ni svjestan koliko se ponižava i kako ovo izgleda… Mislim da je u nevjerici, ne znam šta je u njegovoj glavi… Od Zole sam navikla da laže, prošli su sve i svašta, nema šta joj nije radio, ona prelazi preko svega, ne znam dokle. Za sada vidim da su u dobrim odnosima, meni je samo žao što se Nenad muči, što pati, što se jede. Ne znam kako da mu pomognem da prevaziđe ovo. Cijele noći nisam mogla da spavam. Rekla sam da ide kod Aleks, ona je dobročinitelj, kao prošle sezone Dejanu, možda bi i njemu pomogla da skloni misli. Izgleda kao psihopata i paćenik koji juri za njom, treba da se usresredi na druge, pa se možda i zaljubi u drugu djevojku, da nađe svoju sreću – govorila je Marija.

