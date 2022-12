Trudnica ulazi u Zadrugu: Iznenađenje u rijalitiju, nju niko nije očekivao!

Zadrugar Filip Car se prije tri nedjelje vratio na imanje u Šimanovcima, a navodno ga napolju čeka trudna djevojka.

Car je, kako prenose mediji, dva mjeseca bio u vezi sa izvjesnom Tijanom, a malo nakon njegovog ulaska saznala je navodno da je u drugom stanju.

– Tijana je bila u kombinaciji sa Filipom, vidjali su se dva mjeseca i on je bio kod nje na dan ulaska u rijaliti. Međutim, mnogo se razočarala kada je bio sa Milicom, pa sa Aleksandrom, još kada je čula da postoji i neka bivša zadrugarka sa kojom se Filip dogovorio da bude u vezi kada ona uđe, baš je doživela šok. Primijetila je da joj kasni ciklus, ali je smatrala da je to zbog stresa. Međutim, prije nekoliko dana uradila je test koji je pokazao da je trudna – priča izvor blizak Carevoj djevojci i dodaje:

– Tijana nakon svega ne želi da bude sa Filipom. Rekla mi je da će ovih dana da ode kod ginekologa kako bi potvrdila da je trudna, jer test umije da omane. Ako je zaista trudna, rekla je da će ući u Zadrugu da Caru lično saopšti to i da se sa njim dogovori kako će dalje. Znam da će on da bude u šoku kada je ugleda, još ako je stvarno trudna to će ga iz baciti iz koloseka – dodao je izvor.

Filip je pričao u „Zadruzi“ da je prije rijalitija imao djevojku koja je bila vrijedna poštovanja i truda. Međutim, kako je istakao ona je svjesna da je on drugi čovjek u rijalitiju, te da ne očekuje da joj bude vjeran, piše Scandal.

