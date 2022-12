“ONA JE SVE ŠTO SAM ODUVIJEK TRAŽIO!” Filip DEFINITIVNO ODLIJEPIO za Aleksandrom: Otkrio svoje ISKRENE EMOCIJE?

Filip Car se povjerio sinoć Lazaru Čoliću Zoli da je Aleksandra Nikolić djevojka koju je oduvijek želio.

Podsjetimo, Aleksandra je prekinula svoju vezu sa Dejanom Dragojevićem zbog Cara iako nije ni znala tada da je već ostavljena, a potom je Filip stupio u odnos sa Majom Marinković i Milicom Veselinović. Iako Filip sada želi da se pomiri sa Aleks, ona još uvijek ne želi da mu da šansu.

– Ne mogu ja, dva dana sa Majom, vidim da me Aleksandra oduševljava, nema grešku. Ona priča kao da ima 34 godine, vidim da se išlifovala, zrelija je i zna šta hoće. Ona kaže da je za ozbiljnu vezu, neće da joj vide suze, da je tješe, patetiku. Ma njoj svaka čast. Ne tražim da mi oprosti, napravio sam bljuvotine. Cura je prema meni, svaka joj čast. Ja sam ovo tražio sve ove godine, nisam mogao da dobijem. Gledam je i ne mogu da vjerujem šta priča, svaka joj čast, majke mi moje. Draže mi je da mi je ona prijateljica, nego tri da vodim za ruku – govorio je Car.

– Od svih me samo ona nije nešto pitala – rekao je Zola.

– Ja vidim u izolaciji, ne može da spava. Napravio sam 100 bljuvotina, a ona je iznijela sve, nije me provocirala, radila smicalice i napadala me. Sa mnom je bila, ostavila je momka, a ja se tu navlačim. Cura je do bola – nastavio je Filip, piše Srbija danas.

