DALILA LAGALA DA JE IZGUBILA MOJE DIJETE! Procurile poruke Filipa Cara!

Momak iz Crikvenice ispričao je da ga je starleta zvala poslije “Zadruge 5” i plačući mu saopštila da je bila trudna, ali da je pobacila.

Za ovo se saznalo tako što su na društvenim mrežama procurile glasovne poruke koje je Car slao svojim fanovima. On u njima otkriva dosad nepoznate detalje odnosa s bivšom djevojkom.

– Kad sam je ostavio, Dalila je na sve načine pokušavala da me vrati! Čak je izmislila da je bila trudna sa mnom! Rekla mi je da je u momentu kad sam je ostavio čekala moju bebu i da je od stresa pobacila. Bila je, kao, trudna 17 dana?! Koja budala! Laže ko pas – ispričao je Filip.

U glasovnim porukama Car otkriva i da ga je Dragojevićeva molila da se pomire:

– Zvala me je, plakala, pričala da pati za mnom, kako ne spava, ne jede… Kukala je da joj nedostajem i da želi da se vidimo i popričamo. Najviše sam je volio od svih devojaka, ali nisam želio da imam ništa s tim zlom!

Učesnik “Zadruge 6” je potom ispričao da je cijelo ljeto dobijao informacije o tome šta Dalila radi!

– Ljudi su mi javljali kad bi je negdje videli. Tačno sam znao s kim se vucara. Pa, ženo, kako stigneš da ne jedeš, plačeš i budeš u ku*cu, a je*eš se na sve strane?!

Dalila Dragojević juče nije odgovarala na naše poruke i pozive. Starleta očigledno ne haje mnogo za komentare bivšeg momka Filipa Cara, već uživa u životu. Ona se danima ne odvaja od muzičara i pobjednika “Parova” Nenada Marinkovića Gastoza. Njih dvoje izlaze po klubovima i idu na večere, a starleta je čak bila kod Gastoza i na slavi.

On se nedavno u “Zadruzi” našalio na račun toga što je Dalila za sebe govorila da je brend!

– Pisale su mi poruke Dženifer Lopez i Kim Kardašijan, ali sam im rekao: “Ne ide to tako. Ja sam bivši od imperije.” Oduvao sam ove dvije paćenice zbog mog brenda. Upisao sam se u listu čekanja za Dakicinu očuvanu va.inu! Nakon nje trava ne raste – rekao je Filip.

Dalila tvrdi da je bilo sasvim drugačije

Međutim, ona je nedavno ispričala da je Filip zapravo taj koji je nju jurio da se pomire!

– Zvao me je, pisao mi poruke… Sve sam snimila, jer znam s kim imam posla. Kad sam ga svuda blokirala, onda me je zvao s lažnih brojeva telefona! Odavno sam krenula dalje i on me ne zanima. Ne živim u prošlosti.

Filip Car ne zna gdje udara! Poslije Milice Veselinović i Aleks Nikolić, riješio je da ponovo osvoji Maju Marinković.

– Sa svima sam riješio svoje probleme, osim sa Majom. Red je došao i na to – rekao je Filip i zgrabio Maju, prebacio je preko ramena i iznio iz kuće kako bi porazgovarali!

– Ne igram se s tobom! Volim te. Nikad te nisam prebolio – rekao je Car, na šta mu je starleta odgovorila:

– Zaljubljena sam u mog dečka Bilala Brajlovića! Izašao je iz “Zadruge” zbog operacije, ali ću ga čekati da se vrati! Rasturio si Aleksandri vezu, nećeš i moju! Molim te, nemoj ovo da mi radiš, piše Informer.

Međutim, Filip je bio toliko uporan da mu je Maja dozvolila da je pomazi i poljubi u obraz. Za to vrijeme, Aleks Nikolić je neutješno plakala, dok se Bilal oglasio na Instagramu: “Kraj. Ja ću ostati čistog obraza.”

