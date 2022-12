MENSUR I DALILA BILI ZAJEDNO! Car progovorio, otkrio da ih ZATEKAO na ovom mjestu

Filip Car i Miljan Vračević pokrenuli su temu o Mensuru Ajdarpašiću, te ga nisu štedjeli i iznijeli neke stvari (vezano za njega i njegove bivše djevojke) koje do sada i nisu bile poznate javnosti.

– On ti samo se.e sa klupe, njih 20 skoči na njega on samo kaže eto da ga svi mrze, unese ti se u facu onda. Pa se onda nasmije pa prođe pored tebe, onda me za stolom je*e. Nisi vidio šta je to – rekao je Car.

– Rekao sam mu da mi se ne javlja, kada su me napali da sam ga kao nešto isprozivao – rekao je Miljan.

– Na finalnoj žurci sve bilo okej, ali opet je nešto krenuo da jede go*na. Znaš šta on zaustapa, koja moralna načela, koliko glumi.

On je Dalilu napadao, a sve ih je izje*ao napolju. On ih ovdje napada a sve ih je*e na moru – rekao je Miljan.

– Za Minu se ograđivao strašno, neće kao da priča sa njom. A finalna žurka izje*ao je, Anu Jovanović je*e po Crnoj Gori, Dalilu prozivao da je najveće smeće, a sa njom vodi neke mečeve na tik toku, udvarao joj se.

– Milicu ostavio, da bi se ogradio pred kraj rijalitija. Sve što pričaš je kur*ina živa – kazao je Car.

– Klasična priča za narod – dodao je Marko.

– A to kada slušaš 10 mjeseci, to je takvo dodvoravanje za narod. Bolest! – rekao je Car.-

– Kur*c od čovjeka – dodao je Miljan.

– Ovaj narod naš jadni – rekao je Car, piše Srbija danas.

