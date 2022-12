VANDREDNO ISPITIVANJE – Aleks konačno priznala pravi razlog raskida sa Dejanom: Potresni intervju

Milionski auditorijum rijaliti programa “Zadruga” ostao je šokiran kada je Dejan Dragojević doživio istu sudbinu kao i u prethodnoj sezoni popularnog rijalitija, kada ga je Dalila Dragojević prevarila na njegove oči sa Filipom Carem, a sada je to isto uradila i Aleksandra Nikolić, piše Srbija danas.

Nakon što je odlučila da, sada već bivšem dečku Dejanu, javno zabije nož u leđa i započne ljubavni odnos sa Carem, mnogo se spekulisalo šta je dovelo do kraha njene veze sa Dragojevićem.

Na “Zadrugoviziji” koja se održala sinoć, Filip i Nikolićeva osvojili su prvo mjesto od strane glasača na TikToku, a ni članovi žirija, među kojima su između ostalog bili i bivši zadrugari Milica Kemez i Marko Đedović, nisu bili ništa manje oduševljeni.

-Da li ti je drago što je prošlo? Šta se dešava? Mislim da si mogla i sve ranije da završiš – upitao je Marko Đedović Aleksandru, aludirajući na prekid sa bivšim:

-Ispravno je ovo što sam ovako uradila, zato što bi bilo dosta gore po njega da sam ga lagala – priznala je Aleks, na šta ju je Kemezova upitala.

-Da li ti je pao teret sa srca kada si sve priznala? Da li ti je drago što si ponovo Aleksandra Nikolić? – pitala je Milica.

-Osjećam se slobodnije nekako. Šta god uradila, bilo to dobro ili loše, znam da je to moje. Ne može više niko da mi kaže: “E to ti je zbog Dejana”. Sada nije, jer to sam ja. Dobra, loša, možda i najgora, ali to sam ja – zaključila je Aleks.

Inače, Aleksandri su još od ulaska u veze sa Dragojevićem, pa i ulaska u šestu sezonu, zadrugari, kao i publika, prebacivali da sve zasluge dobija zato što je u vezi sa pobjednikom “Zadruge 6”. Čini se da je to zadrugarki i te kako smetalo, pa je riješila da se izbori sama za svoje zasluge.

Kako je izgledalo priznanje Aleksandre Nikolić o Dejanu Dragojeviću, pogledajte u video-zapisu u nastavku teksta:

