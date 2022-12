DEJAN VEČERAS ULAZI U “ZADRUGU”! Otkriven plan PRODUKCIJE – Jednim GESTOM najavili njegov POVRATAK u Bijelu kuću

Aleksandra Nikolić osamila se sa Filipom Carem pred večerašnju “Zadrugoviziju” i tom prilikom mu otkrila kako se ne boji reakcije Dejana Dragojevića tokom njihovog potencijalnog susreta.

– Čim su sada pustili ovaj video-klip, moguće je da će biti žiri ili će ući – kazala je Aleks.

– Mislim da neće ući. Mene to ne tangira, samo me brine kako ću se ja ponašati na “Zadrugoviziji”, jer ne volim javne nastupe. Kako će se on ponašati, ukoliko dođe, to je njegova stvar – istakao je Car.

– Mića mi je rekao da verovatno Dejan mene ne proziva, a onda je Ivana probudila crv sumnje kad je rekla:

“Vi znate!” Kako god bilo, ja sam tom dečku pomogla, valjala sam mu – istakla je Aleks, piše Srbija Danas.

