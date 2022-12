FILIP CAR SVE ŠOKIRAO OVIM PRIZNANJEM: “Princip je isti, radi se o PRELJUBI kao i prošle godine, a na Maju gledam KAO NA BRATA”

Nakon vrele akcije koju su imali Filip Car i Aleksandra Nikolić, kontroverzni zadrugar je priznao da je okončao romansu sa Milicom Veselinović, pa je otkrio da nije siguran šta osjeća ali tvrdi da se radi o prevari Dejana Dragojevića, kao i prošle godine.

Naime, Car je otkrio je sve detalje jorgan planine, pa se dotakao svojih bivših djevojaka.

– Ne znam da li smo zvanično u vezu. Prešli smo granicu prijateljskog odnosa, treba to da se definiše – rekao je Car.

– Prošli put su zloupotrijebili tvoju brzopletost, sada broj do pet. Da li vam je više smetala ta odvojenost ili vam je sada ljepše što ste zajedno – rekao je Miljan.

– Bolje je da smo bliski. Te lisice su nas vrlo brzo zbližile. Znaš kako, rekao sam joj. Nisam ja bio iz čistog inata sa Milicom, nisu mi neke stvari odgovarale sa Aleksandrom. Nisam se bojao pritiska, ali sam joj rekao jutros poslije svega što smo imali, da joj tek sad pravim problem. Najgore mi je to kad si akter priče, nemaš prostora za puno zaje**ncije u rijalitiju. Plaši me osuda vezano za nju, koju znam da će primiti. Nije isto, ni približna situacija prošlogodišnjoj, ali je princip isti, radi se o preljubi – rekao je Car.

– Da li misliš, ja sam ubijeđen, da će određeni ljudi podržati to što ste bili iskreni – pitao je Miljan.

– Svi prezentuju svoju ljubav i brak idelanom, što je normalno. Svako će svog konja da hvali, tako da joj to ljudi mogu zamjeriti, jer je bila: “Mau, mau, super je, volim te” i ostalo. Ona nosi teret i breme zbog situacije u kojoj se nalazi. Govorio sam joj da moramo da pobjegnemo jedno od drugog. Ja sam njoj rekao da mi se Milica fizički dopadala, ali me je više vuklo ovdje – rekao je Filip.

– Komentarisali smo da je najbolje biti sam, ali prati svoje srce – rekao je Ša.

– Nisam opterećena, lagana sam – rekla je Aleks.

– Što se mene tiče, ja i da sm tvoj otac, ja bih volio da više vidim ovo, nego da vidim da mi se dijete folira – rekao je Vračević.

– Ta osoba jeste imala zaljubljenost i strast, ali me ništa nije slušala – rekao je Car.

– Mislim da joj nikako nisam potreban ni kao partner ni kao ništa, ali eto, tako se desilo. Ona i ja imamo potrebu i želju za tim odnosom. Ja kažem, ne mogu da garantujem ništa, možda će da traje do jula, godinama, a možda i danima – rekao je Car.

– Radi on mene, stoji sve to, ali znam ja kakav je Filip i kakav život živi napolju. Imam emociju prema njemu, ali mi je prerano da pričam o svemu tome. Čim sam se upustila u sve to, ostavila dečka, znači da bih voljela da uspije. Meni je same sebe žao – rekla je Aleks.

– Mnogi vide finale tvog bitisanja sa Majom – pitao je Ša.

– Nema više od toga ništa. Ja sam je gotivio kao brata, bila mi je najdraži prijatelj u četvrtoj sezoni. Nije za neke ozbiljnije stvari. Da smo napolju i da mi pokaže da može da bude bolja, možda bi bili. Maju ne gledam više tim očima. Može da me iznervira, da mi izmami osmijeh, ali ja ne obraćam pažnju na nju – rekao je Car, piše Kurir.rs.

Facebook komentari