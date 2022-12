MENSUR JE UVIJEK BIO TU ZA NJU! Miličina majka za Cara neće NI DA ČUJE, a evo šta bi uradila kad bi joj kćerka OSTALA U DRUGOM STANJU

Ona je otkrila odmah na početku da nije zadovoljna ponašanjem svoje ćerke u “Zadruzi 6”.

– Dobro sam, koliko može da se bude dobro. Nisam zadovoljna što se moja ćerka ponižava tamo, to mi najviše smeta. Drugo ništa, ona je mlada, nije zauzeta, nemam nekih drugih zamerki velikih. Samo to što se ponižava, treba sama da shvati neke stvari, njena je greška što ide srce. Nije shvatila da Car ulazi sa smišljenom igricom, trebalo je to da pretpostavi – rekla je Ana.

Ona je ispričala da je Miličino prijateljstvo sa Aleksandrom Nikolić bilo iskreno, te da se ona otkako je ovo puklo potpuno izgubila kompas.

– Ne znam šta joj se desilo, pogubila se totalno. Prekid drugarstva između nje i Aleksandre, od toga je sve krenulo, potonula je, ona je samo lepe reči imala o Aleksandri, čule su se preko leta, mnogo je volela Aleksandru. Kako su prekinule prijateljstvo, ona je potonula, izgubila je sebe. Sa Miličine strane je to bilo iskreno, nikad lošu reč jednu za Aleksandru nije rekla, smatrala ju je prijateljicom, da su se nekako našle. Ja sam joj uvek pričala da je ljubav i prijateljstvo u rijalitiju mnogo retko, a možda Aleksandra nije loš čovek. To što ima lošu prošlost, ima pravo da se promeni, da krene svojim putem – rekla je Veselinovićka i dodala:

– To dete ide srcem, to niko ne veruje, verovatno ne veruje zbog njenih oštrih reči. To je emotivno biće, nije tako razmišljala i nije gledala Aleksandru kao rivala.

Voditelji su potom, upitali su Anu šta misli da li je Filip Car ušao sa namjerom da osvoji Aleks.

– Da, Aleksandra nije bila hladna, htjela je da opstanu. Ali Filip je odlučio da je ostavi i pređe na Milicu, pa da ostavi Milicu i opet pređe na Aleksandru. Od samog starta sam znala da ulazi sa tom igrom da rasturi vezu Aleks i Dejana. Kad je krenuo na Milicu, da dokaže Mensuru da može da bude sa njom – rekla je Ana.

Potom su je upitali ko je bolji zet Car ili Mensur, a Ana je neočekivano pohvalila Ajdarpašića.

– Ne podržavam veze iz rijalitija i ne želim zeta iz rijalitija. Mensur kao i svi mi imamo neke mane, ali ne bih da griješim dušu, Mensur je bio uz nju u mnogim situacijama. Jeste bila turbulentna veza, ali je on uvijek bio tu, odbranio je, pažljiv je bio, imao je puno grešaka, ali Car se čovjek igra. Žao mi je što je upotrijebio Milicu, on od 30 godina, a ona sa 19. Majka sam joj, žao mi je što se ponižava – navela je ona.

Kako su prije nekoliko dana Car i Milica navodno “pravili bebu”, Ana je i ovo prokomentarisala.

– To o bebama ne shvatam ozbiljno, taman posla. Ona je djevojčica, mašta, i sa Markom je pričala kako će da živi u Podgorici, ona je djevojčica u duši. Ako se nekad budem pitala, mada ne vjerujem da hoću, Car nikad ne bi bio izbor za moje dijete – istakla je ona, a potom otkrila šta bi se desilo kada bi Milica zaista zatrudnila:

– To je bila velika polemika i prošle godine sa Mensurom, jeste, nije. Počele su priče, ja sam iskreno sama sebe smirivala. Naravno da ne bih željela da tako mlada uđe u te ozbiljne vode. A onda sam se pomirila, pa Bože moj, kako god da bude. Šta bih rekla i sada. Naravno da bi mi bilo tužno, kao i svaka majka, ali morali bi da prihvatimo situaciju, piše Kurir.rs.

