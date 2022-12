“GADI MI SE, ZA OSUDU JE, NAJGORA OSOBA!” Aleksandra ponovo na STUBU SRAMA zbog Dejana, POPLJUVALI i Dalilu!

Ljubavni trougao Aleksandra Nikolić, Filip Car i Dejan Dragojević je vječito aktuelna tema u “Zadruzi”. Aleksandra i Car konstantno upadaju u nove obračune, o čemu smo prethodno pisali.

U toku emisije ”Pretres nedjelje”, Miljan Vračević i Ivan Dragić prokomentarisali su ovaj trio.

Voditelj Milan Milošević primijetio je da je Aleks bila ubjedljivi favorit za pobjedu, ali je to ozbiljno ugrozila kada je ostavila Dejana i uletala u Filipov zagrljaj.

– Daj čovjek se odrodio rođenog roda. Kada su ljudi bili pored njega, pomogli su mu. Kada se podigao na noge, pop*šao se po ljudima! Trebao je da ih ispoštuje, podigao se kao da je on najjači. Nju je poslao ovde unutra i to na početku veze. Ako hoćeš da je imaš pored sebe, držiš je pored sebe ako hoćeš da ti bude žena. On kada je shvatio da će da pobjedi, nije gledao Dalilu, a to za priču oko razvoda to se završi vrlo brzo. On je jako lijepo izračunao šta se dešava! Jurio je za Dalilom jer je mislio da nema gdje, a kada je shvatio da može u Veternik, druga priča – rekao je Miljan.

– Ja sam je podržao, koji sam bio protiv njihove veze. Ne bi ona njega čekala do jula. Svjedok sam prošle godine, Aleks i Car se nisu primijećivali! Ne postoji ljubav koju može neko da poremeti, za dva dana ne može – dodao je Miki.

– Kada je Filip sjeo sa Milicom, možda je najviše to uradilo Aleksandru, zbog inata. Kao Maja što je poslije Marka, prešla kod Bilala, nije on ljepši od Marka – kazao je Miljan.

– Mnogi pokušavaju da je opravdaju, nadam se da je gledaoci više osuđuju. Pokazala je pravo lice, ne zaslužuje finog i normalnog momka. Ona se loži na klošare i krimi likove. Cijeli život se vjerovatno druži sa takvima – izjavio je Dragić.

– Odakle ti znaš kakvo je moje društvo i s kim ja provodim vrijeme? Ti ne znaš ništa o mom životu! – dobacila je Aleks.

– Djevojka lakog morala, karma će uraditi svoje. Uz Dalilu Dragojević je najgora osoba koja je ikada bila u rijalitiju! Osjećam neko gađenje, imam baš ružno mišljenje o njoj! – rekao je Ivan Dragić, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte ispod:

