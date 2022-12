FILIP CAR OTKRIO S KIM PLANIRA OZBILJNU VEZU! Milica, Aleks ili Maja? Momak iz Crikvenice s njom najavio intimne odnose

Filip Car od kada je ušao u “Zadrugu 6” ne prestaje da zavodi učesnice rijalitija, te je najprije “pomjerio” Maju Marinković koja je do tada uživala sa Bilalom Brajlovićem, a onda je “zavrtio mozak” i Aleksandri Nikolić, dok je učinio da Milica Veselinović odlijepi za njim. Car je sada objelodanio s kojom želi vezu i stabilan odnos i na opšte iznenađenje odabrao onu za koju su svi mislili da mu je samo zabava

Filip je u intervjuu Milanu Miloševiću najprije kazao da je tek sada postao svjestan toga gdje je:

Car otvorio dušu Milanu Miloševiću

– Tek mi sad lagano dolazi do glave da sam u rijalitiju, da sam opet ovjde – rekao je Car.

– Zašto su moje prethodne dvije sagovornice umirale od smijeha kad je rečeno da ćeš oženiti Milicu. Kakav je ono s*ks? – upitao je Milan.

– Njima je smiješno, meni nije. Nismo imali s*ks, kunem se u sve na svijetu da nismo imali s*ks. Šalili smo se da završim u nju, nismo imali s*ks, ali smo pričali o tome. Stvarno nismo imali s*ks, nije bilo ničeg sličnog – rekao je Car.

– Vidi se da si zadovoljan i da je pored tebe osoba koju zaslužuješ – dodao je Milan.

– Prija mi, ne bih bio toliko prisan da mi ne prija, stvarno mi je dobro – istakao je Filip.

– Zakleo si se Mensuru da ćeš mu j***ti Milicu kad-tad – nastavio je Milošević.

– U svađi, nije zbog toga – odgovorio je Filip.

– Šta ćemo sa tim što je rekla da se dopisivala i sa Matejom i sa Mensurom u vrijeme kad i sa tobom? – pitao je Milan.

– Nisam znao za to, rekla mi je da sa Mensurom nije imala kontakt. Nije mene to nešto ni zanimalo, rekla mi je da se pojavljivao u Crnoj Gori sa Anđelom na tim mjestima. Ni za Mateju. Na dvoje smo se dogovarali da se vidimo par puta, nisam se nikad video. Dopisivao sam se i ja sa dosta njih, a možda njoj rekao da sam samo sa njom. Meni je bitnije što se ovdje nije ponašala kako sam mislio da će. Gore mi je to. Sam početak veze je. Lagao bih kad bih rekao da mi se ne sviđa, a lagao bih i kad bih rekao da sam ludo zaljubljen. Nešto između, osetim i strast koja mi je bitna. Jutros zaista nismo imali s*ks, čak nije došlo do još nekih stvari. Imala je šorts, spavaćicu, garantujem da nije skinula. Nismo imali dodire, bar ja nju… – dodao je Car.

– Sa Mensurom je spavala treći dan, sa tobom isto, i njemu je tražila da joj pravi dijete, kako to? – pitao je Milošević.

– Više je šala bila to. Biće gledaoci upoznati kad budemo imali odnos, imat ćemo ga sigurno, u vezi smo, sviđamo se. Ne krijem ništa – rekao je Filip.

– Da li te više s*ksualno privlači Aleksandra ili Milica? – pitao je Milan.

– Drugačije su. Sa Aleksandrom se nisam mogao opustiti, razmišljam o hiljadu stvari, njoj, meni, Dejanu, a sa Milicom je opušteno. Sad, šta će nas prevrtiti u glavi, ne mogu reći. Znat ću kako stoje stvari krajem nedelje – rekao je Car.

S Aleks mu je komplikovano…

– Milica i Aleks kažu da ih poslije Milice ne zanimaš – dodao je Milošević.

– Milica je najmlađa, ima najviše šanse da se promijeni. Šta da pričam o Maji, pogledam tu i tamo, zaj*bavam se tu i tamo. Ja kuvam, ona je tu. Ja u pušionici, ona je tu. Reći ću iskreno, dobacim, našalim se, nasmejem se, ali ne bih bio sa njom ni za tri života. Maja može da priča šta hoće. Mogu da dokažem večeras da mogu da budem sa njom, ali posle da me zaključate, da me ne ozledi. Maja mi je kao Miljana. Ljut sam na nju, svašta je iznela na konto mene, a opet: “Gde si, Miljo?”. Ne bih bio baš prijatelj ludilo, ali ne bih da je imam za neprijatelja, tako isto i Maja – istakao je Filip.

– Marko Marković kaže da će te uramiti – nastavio je Milan.

– Ne znam šta kaže, ali vidim da je prilazio Milici otkad sam ušao u kuću. Vidio sam i na onom klipu. Ona ostane tu, ali izbjegne. U više navrata sam vidio da on priđe, da dobaci – rekao je Car.

– Da li si se ogriješio o Aleksandru? – pitao je Milošević.

– I jesam i nisam, ali ne opterećujem se ni sa Aleksandrom, ni sa Majom, ni sa Milicom. Ja znam da mogu da budem sa Majom. Da hoću, direktno bih prišao Maji. Ona sedi sa Zolom, priča kao o Bilalu, a pokazuje da priča o meni. Kao šta je ovo sad, kao za Bilala, a znam šta radi, šta oseća, sve kod Maje. Nek ljudi misle šta hoće. U Milicu se nisam zaljubio, ali prija mi. A za Maju nek se tumači, sad ću da bježim od nje. Prija mi zaj*bancija sa njom, ali normalna – odgovorio je Filip.

– Kako to da grliš, ljubiš Aleksandru dok spava, a onda ovako? Da li si pobjegao od nečega? – pitao je Milan.

– Ne mogu da idem u nešto što znam da će da me košta. I mene i nju. Rekla mi je da nije veza kako je predstavljala, da se nije baš osećala… I prošle godine sam pričao, bolje ja da ne progovorim… Ja sve te devojke znam kao lektiru. Kao sad Maju, tako i prošle godine za Aleksandru. Zamisli da sam rekao da radi neke stvari, da se zavozala sa Dejanom. Mi imamo svadbu, ona mi zapuca žito u facu. Sve sam znao. Kao što znam za Maju, da kažem sad rečenicu, da se rasplače ili nasmije… – odgovorio je Car.

– Za koga su tvoji, šta misliš? – pitao je voditelj.

– Nisu ni za jednu. Aleks se promenila, ali malo joj fali da se vrati na staro ponašanje. Jesam ja zaj*bao malo. Prošle godine sam se toliko napatio, ništa ne gledam istim očima. I u ovoj vezi ću biti dok mi je dobro, kad ne bude, izlazim iz toga. Dobro mi je, paše mi Milica. Ima tu mladalačku energiju – rekao je FIlip.

