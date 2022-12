“SRETNIJA JE SA FILIPOM!” – Aleksandrina sestra otkrila razlog njenog ULASKA u rijaliti – Dejan je OGRANIČAVAO

Voditeljka Dušica Jakovljević u emisiji “Specijal” ugostila je rođenu sestru Aleksandre Nikolić, Jelenu Nikolić, i bivšu učesnicu zadruge, Erminu Pašović koja je dala svoj sud o Aleksandrinom ponašanju.

– Meni je ovo zanimljivo, počeo mi je rijaliti kad je Car ušao. Nisam očekivala ovo između Aleks i Dejana, verovala sam u njihovu ljubav. Aleks je sa Dejanom jedno, sa Carem drugom, ali je srećnija sa Filipom. Dejan je pozitivno uticao na Aleksandru, ali ne može da potisne ono što je ona – krenula je Ermina.

– Da, nije volio da ide razgolićena, to joj je zamjerao. Ona je kupila široku garderobu, tako nosi sad – dodala je Jelena.

– Da je on uz nju, ona bi i dalje držala to. Problem je menjati se zbog muškarca. Mora žena prvo to da želi, a vidimo da nije. Slažem se sa Dejanom, treba sve u merama, da ne ispada. Dejan je gledao njeno dobro, da je ne degradira. Aleksandru ili prihvatiš ili ne. Meni je draga, uvek ću naći opravdanje, ali je pogrešila. Mada sad Aleks kaže da nije napolju bilo okej. Greška je ići u “Zadrugu” ako imaš momka. Šta tražiš tu ako je dobro, ja sam se čula sa njom, rekla je da želi svoj novac – rekla je Pašovićeva.

– Željela je da pokrene biznis sa njim, on se ogradio, njegov novac je njegov novac. Ona je odlučila da uđe u “Zadrugu” – istakla je Nikolićeva.

– Ja ga razumijem, pojeo je g**no zbog Dalile. Ne treba niko da sputava sebe, a Aleksandra je sebe sputavala, pokušala je da bude nešto što nije – dodala je Ermina.

