FILIP KORISTI ALEKSANDRU DA SE OSVETI DEJANU?! Car BEZ DLAKE NA JEZIKU o odnosu s Nikolićevom, a onda se zakačio na Dragojevića!

– Priča se po kući da je Aleks djevojka koju ti voliš, objasni mi da li je fejk, zbog čega je fejk i što se to priča po kući – pitala je Slađa, piše Srbija danas.

– Ta konstatacija koju si donela, pokazaće se vremenom, ovde ništa ne može da se sakrije. Nemam potrebu da se nekome pravdam – rekao je Car.

– Evo vidimo, Milica se namestila samo da ga pr**i – dobacila je Zorica.

– Veruj mi da su se ovde mnoge, sa svih strana da ga pr**e – rekao je Car.

Potom je Car postavio pitanje Bebici.

– Bebice, da li smatraš, da Zola da je došao u izolaciju da bi te Miljana prevarila i uradila nešto sa Zolom – pitao je Car Bebicu.

– Ne. Ona time što mi nameće to za Zolu, ona to radi da bi me iznervirala. Sigurno me ne bi prevarila – rekao je Bebica.

– Da li si sa namerom ušao u odnos sa Aleks kako bi ponizio Dejana, jer si bio nezadovoljan plasmanom, jer si to i rekao kada si izašao – pitao je Bebica Cara.

– Pričao sam da mi je Dejana žao, jer se sreća ne gradi na tuđoj nesreći. Više puta sam ovde istakao da mi je žao što sam se upetljao u nešto tuđe. Nisam imao nameru da Dejana ponizim, a mogao sam samo sebe da ponizim. Puca mi ku**c da li će Dejan da mi veruje, znam da mi nije bilo svejedno kada sam gledao Dejana u nekim situacijama – odgovorio je Car, piše Kurir.rs.

