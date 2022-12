IVAN PRIZNAO OSJEĆANJA PREMA ALEKS: Upao u depresiju zbog nje i Cara – Brine se kako će VJERENICA reagovati na ovo?!

Za vrijeme Igre istine, Sanja Grujić postavila je pitanje Ivanu Marinkoviću u vezi Aleksandre Nikolić, piše Srbija danas.

Kako je istakla Sanja tom prilikom, očito je da je Ivan potonuo od kako se Aleksandra poljubila sa Filipom Carem, a nakon raskida se ponovo vratio na staro. Marinković je sve to pokušao da dematuje.

– Da li misliš da je nama moglo da promakne to da si ti od poljupca Aleks i Cara kako si potonuo, a kada smo čuli za njihov raskid, ti si procvijetao, što se može vidjeti na tebi. Da li misli da može da nam promakne da je zaljubljen u Aleksandru – pitala je Sanja.

– Iskreno sam bio u depresiji zbog cigara. Potegla se moja tema o mojoj eventualnoj zaljubljenosti o Aleksandri. Brine me jedino, kada je ona u pitanju, prvi put se odvajamo, a ona je sama kod kuće, ja nju ne vidim. Sumnjam da ne podlegne pritisku da kaže sebi: “Pun mi je ku**c više ovoga”, onda se ujedem za jezik, jer bi me sigurno ostavila da sam propio. Ja volim da istjeram sve do kraja. Ne volim da se obraćam u lajv programu nekome i naravno da sam pukao i rekao sam da je zbog toga – rekao je Ivan.

– Mogao si meni da tražiš, ja bih ti dala – rekla je Aleks.

– Čuo sam da je Željkov poklon za Novu godinu spreman za Željka – dodao je Ivan.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

