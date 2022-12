CAR I MILICA OZVANIČILI VEZU: Aleksandra izgorjela od SUJETE – Ubijeđena da Filip radi sve njoj IZ INATA!

Veliki šef je u Bijelu kuću poslao pismo u kojem je saoštio zadrugarima da počinje još jedna Igra istine koju otvara Aleksandra Nikolić.

Ona je odlučila da prvo pitanje postavi svojoj nekadašnjoj drugarici, a sadašnjoj rivalki, Milici Veselinović.

– Imam pitanje za Milicu. Kaži mi Milice, u kakvom si odnosu sa Filipom sada, kako je moguće da ste tako brzo stupili u vezu? Da li smatraš da nešto što je lako, da je intresantno i da li ćete biti u vezi i da će ti biti vjeran? – pitala je Aleks.

– Filip kada je ušao ovdje, rekao je da mu se ja sviđam. Sinoć se desilo to da smo popričali, da li će mi biti vjeran, ne želim da razmišljam o tome. Filip i ja smo u vezi, ako niste znali… Evo, pošto me ne sluša onaj koji je postavio pitanje, ne zanima me – rekla je Milica.

– Ja baš verujem da to nije iz inata i da nije fejk – rekla je Aleks, piše Srbija danas.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

