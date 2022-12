KO JE ZODIJAK?! Njegov ulazak u Zadrugu razdrmao bi Aleks i Cara, Nikolićeva strijepi, povjerila se Miljani!

Naime, Dejan Dragojević je atraktivnoj plavuši zamjerio što flertuje sa muškarcima u Beloj kući, pa je riješio da je javno ostavi.

Aleks je u izolaciji Miksi otvorila dušu, tresla se od bola, pa je priznala da je bacila sve što je asocira na bivšeg.

– Nemoj da dopuštaš da te neko vrijeđa, bez obzira na to šta si uradila. Ispala si loša prema Dejanu, a ne prema Maji ili nekom drugom – kazala je Miljana.

– Skinula sam sve naše uspomene sa zida, čestitku sam bacila – istakla je Aleks Nikolić.

– Je l’ ti bilo teško kad si skidala? – upitala je Miljana.

– Jeste, kako nije – kazala je Aleks.

– Jeste, kako nije. Nisam sigurna u Filipa – kazala je Aleks.

– Hoće šta bi radila da Zodijak (Dejan) uđe? – upitala je Miljana.

– Ništa, to me ne bi iznenadilo . Ne bih se pomirila sa njim, samo to znam. Ja ne znam ko sam ja više. Da li sam ovo sada ja, ili ona koja sam bila sa Dejanom – kazala je Aleksandra, piše Alo.

