PROGOVORILA O DEJANOVIM GREŠKAMA! Aleks otkrila šta joj je falilo u vezi: “Nikad mi nije rekao…”

– Kad si osjetila da se hladiš od Dejana? – glasilo je pitanje.

– Ah… Marina je komentarisala kako sam pričala da ne postoji strast između mene i Dejana, ali ja to nisam rekla. Rekla sam da mi je bilo čudno, ne znam šta da kažem kad ni sama ne znam kako se to desilo. Kad sam riješila da uđem nisam očekivala da će on meni reći da uradim kako mislim da je najbolje. Tad mi je već bilo čudno – rekla je Aleks.

– Meni je bilo čudno da se vi niste francuski poljubili u Rajskom vrtu – rekao je Milan.

– Nije se ugasila strast niti je toga manjkalo, samo ne znam eto. Ja sve gledam da li sam se istripovala, samu sebe ne razumijem. Mislim da sam u nekom tripu. Ja imam osjećaj da sanjam, baš pričam Filipu. Vjerovatno daljina čini svoje. Nemam osjećaj šta se dešava, jedino kad bih ga uživo vidjela, pa skontala neke stvari. Očekivala sam da je bolje da bude kod njegovih, ali nikad mi nije rekao “Ti i ja ćemo živejti zajedno, sklapat ćemo biznise” – rekla je Aleks.

– Trebao je u girosu da je zaposli – rekao je Miljan.

– Možda me nije najbolje razumio. Znam da on nikad ne priča nek stvari nego sprovodi u djelo. Ja kao da sanjam, sluđena sam – rekla je Aleks.

– Moramo razumijeti i tog dečka koji je ovde doživio pakao nad paklovima i jednostavno kad je izašao napolje kao kuče pušteno sa lanca, željan života i porodice – rekla je Zorica.

– Ti da se nisi ljubila i hvatala ovo ne bi pričala – rekla je Marija.

– On je muškarac u mom životu koji me je najviše volio. Nemam ja djecu, nismo bili vjereni, bili smo deset mjeseci – rekla je Aleks.

– On (Car) se ne bi ovako ponašao i prišao ti da ne zna ono što mi ne znamo – rekla je Zorica za Cara.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

