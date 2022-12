IZVEDENA NAPOLJE ZBOG AGRESIJE! Aleks POLUDELA, nasrnula na njega! Obezbjeđenje je IZVELO iz kuće!

Aleksandra Nikolić uletjela je u emisiju i fizički nastrula na Ivana Marinkovića. Onda su njih dvoje ušli u raspravu, piše Srbija Danas.

– Šta se*eš ti više? -upitala je Aleks.

– Idi kaži Mikiju to tako – dodao je Ivan.

– Ljigo ljigava, ti si se družio lažno sa mnom, jesi – rekla je Aleks.

– Stani objasni zašto, očajno si ispala prema svom dečku – rekao je Ivan.

– Ja sam tebi pričala da je sve u redu u mojoj vezi? Itekako zna sve za mene i Dejana, Dejan mi nikada nije ništa obećavao! – kazala je Aleks.

– Kako sam se ja za.e.ao majko mila, bolje da sam pijan – dodao je Ivan.

– Dejan nikada nije planirao život sa mnom, je*ali te njegovi glasači! Sve ovo radi zarad glasača, zna u čemu sam se snašla, družio se s mnom radi koristi. Ja jesam uloš pa jesam, šta da radim zaljubila sam se – rekla je Aleks.

– Potpuno normalna i očekivana reakcija od nje. Niti nju poznajem niti sam znao Filipa, nemam kombinaciju sa njihovim pričama – rekao je Ivan.

– Dejan me je pitao šta planiram poslije ovoga, ali on nije neko ko obećava. Naučio me je da trebam da gledam isključivo sebe i svoj džep! Ivan je ovdje ustajao i pričao da mene i Milicu gleda kao kćerke. Povjeravala sam se njemu, nisam željela da za crnim stolom iznosim to. Saznala sam da on želi da idemo u neke toplije krajeve. Mogu da budu razne teorije, ja sam problem sada samoj sebi! – rekla je Aleks.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari