Dejan sprema darove za DVOSTRUKOG ZETA: “Filip je MOJ FAVORIT, sad treba da ŠUTNE Aleks i nađe drugu”

Aleksandra Nikolić, ne znajući da je ostavljena od strane Dejana Dragojevića, danas se poljubila sa svojim bivšim momkom, Filipom Carem, zbog koga je njen dečko prethodne sezone doživio krah braka i pravi emotivni rolerkoster.

Nakon što je uplovila u vezu sa njim prošle godine, Nikolićeva se klela na vječnu ljubav iako mnogi u to nisu vjerovali, a današnjim činom, ispada da su i bili u pravu.

Nakon famoznog poljupca Aleksandre i Cara, oglasila se njena majka, vidno potrešena, kao i Filipov kum, koji je tako nešto očekivao svakog trenutka.

Marko Đedović, takođe je dao svoj sud o gorućoj temi, raskrinkao Nikolićevu u potpunosti, ali i priznao da nije iznenađen, prenosi Pink.

Ku.vinska pola, ona mučenica nije ni raskinula sa Dejanom, a već ima dečka… Ništa, nek Deki sprema darove za dvostrukog zeta. Šalim se, naravno. Pa šta na ovo da kaže čovjek, sem užas i katastrofa. Mene ovo ne čudi jer ja poznajem Aleksandru ali me čudi što se ubijeđivala sa mnom prošle godine da je promijenila svoju ku*vinsku politiku poslovanja. Kao neko sa kim sam pričao i ćućorio, ovo me ne čudi ali me je čudilo što me je pravila ludog i govorila da nije tako, dok je meni drugo pričala. Djevojka nije ustala i ostavila momka. Možda misli da je to normalno, možda njoj i jeste žao, ali za ono što radi napolju. Filipa obožavam i sve treba da ih raskrinkava i pokazuje ko su one od onih udatih do ovih u vezi. FILIP JE MOJ FAVORIT ZA SADA U ZADRUZI, SAD TREBA DA JE ŠUTNE I NAĐE DRUGU. A Dejanu ako nije za nauk sve što mu se desilo i ako su mu ovo izbori žena, nek pređe na muškarce ili život u celibatu, ili nek nastavi samostalno da uživa, nemam šta više da kažem. Da sam unutra sve te budale bih ložio da prave što veće budale od sebe jer to i jesu – govorio je Đedović, piše Srbija danas.

