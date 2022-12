NOĆAS NAPUSTILI BIJELU KUĆU! Aleksandra i Car spakovali svoje stvari i otišli – pala je konačna ODLUKA

Zorica Marković izabrana je za ovonedeljnog vođu i noćas je imala zadatak za izabere potrčke. Kao i svakog ponedjeljka, nakon izbora, potrčci moraju da spakuju svoje stvari i da se presele iz Bijele kuće u sobu za izolaciju.

– Neka ustanu Jelena Golubović i Marko MMA, Sofija Una i Ivan za kojeg ga je napadala da joj se udvara, Adam i Tamaris, Slađa i znači Boki, Mikica i Miljana, Milica i Marko Marković – govorila je Zorica.

Nakon pauze za reklame Zorica je nastavila da svojim izborom.

– Svi su vrlo interesantni, nije to baš bez razloga i sve ima svoje zašto. Meni je jako teško da se odlučim, ali prvo moram nešto da kažem. Care, kako si ušao kao da je pala atmoska bomba. Krenulo je sa Milicom, spakovala ti je stvari i ništa. To što radiš, ja se ne mešam i imaš pravo. Ja ću da se ogradim od devojke koja je zauzeta, Aleksandra je ustala i rekla da neće pre dva dana da progovri reč sa tobom i ja lično shvatim ozbiljno jer devojka ima dečka, kojeg pozdravlja i govori da voli najviše na svetu. Ja sam precrtala i poverovala i tebi i njoj. U zadnja dva dana vi se ne razdvajate. Ja sam jutros ustala i 10 ljudi mi je reklo da su do 10 sati sedeli i pričali. Da ne bude da Zorica Marković spaja, vi se sami spajate. Vi se ne razdvajate i mislim da ste idealni par. Ja mislim da je kod vas nešto nedorečeno, uz poštovanje dečka, ako ga imaš. Jako mi je nelogično da niste u vezi i evo vas opet ovde, slobodni. Idite i rešite ono što rešavate dve noći dok svi spavaju – rekla je Zorica.



