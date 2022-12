“FILIP JE PRVA OSOBA SA KOJOM MOGU DA SE NASMIJEM!” Aleks priznala šta osjeća prema Caru, pa se sjetila Dejana

Zadrugarka Aleksandra Nikolić otvorila je dušu voditelju Darku Tanasijeviću u “Šiša baru”.

– Ne znam, Darko, odakle da počnem – nesigurno je krenula Aleksandra, piše Srbija Danas.

– Milica i ja smo prekinule komunikaciju kada je nastala ona svađa oko šolje i jastuka Marka Markovića. Ona je sama htela da prekine komunikaciju. Što se tiče ulaska Filipovog, ne dotiče me, ona nije moja drugarica. Ja lično ne treba da vodim računa. On treba da vodi računa i ona, ako su već u nekom odnosu ili planiraju da budu. On je meni rekao da je prekinuo komunikaciju sa njom, ali ja mislim da će biti svašta jer je ona neko ko želi da bude sa njim. Filip je slobodan dečko i može da radi šta god poželi – počela je Aleks.

– Kako se Filip ponaša? Da li je drugačiji, da li se promijenio? – pitao je Darko.

– Ponaša se dosta normalnije, prošle sezone je bio haos. Takva je bila situacija. Drago mi je ako je došao da pokaže lepšu stranu sebe, meni ništa loše nije uradio i nemam potrebu da se svađam i raspravljam sa njim. Došli smo do odluke da prekinuemo komunikaciju, pa neka ide gde misli da treba. Meni prija i njemu prija, što je jako čudno. Ja sam očekivala da da ću da se svađam sa njim i da ću imati neke rasprave. Ušao je, jednu ružnu reč mi nije rekao, čak me je i pohvalio. Ja sam upala u teorije da on igra neku igru sa mnom. Rekao je da ne igra i zakleo mi se. Filip je moj bivši dečko, uradio je šta je uradio. Prija mi druženje sa njim. I njemu prija, ali mislim da je pametnije da se tome stane na put – odgovorila je zadrugarka.

– Da li ćete uspjeti da ostanete dosljedni odluci? – upitao ju je Darko.

– Da. Ja sam danas to uradila transparentno, jer mi je Mića očitao bukvicu. Ja sam to uradila pred svima i njega je udario kompleks. Rekao je da je to neispravno i da ne zna kako to da i njemu prija… Ne želi ni mene ni sebe da stavlja u neku situaciju. Otkako je ušao, to je prva osoba sa kojom mogu da se nasmejem i da bacim foru. Naravno da mi to znači, meni je on stvarno prijao u našem druženju. Nije to toliko trajalo, da ne možemo da se odvojimo. Meni prija, samo mi je čudno sve to. Neko napolju možda može da bude loše zbog mog druženja – rekla je Aleksandra.

– To je nešto jače od tebe – pitao je voditelj.

– Vidjet ću, potrudit ću se da ne bude. I on i ja. Volela bih da ja budem – ja… ali nisam ja kad ne mogu da radim ono što ja hoću! Otkako sam upala ovde ove godine dosta puta sam morala da budem asocijalna… Nije da je moja maska, ali ja sam se ograđivala, kao sad. Meni Filip prija, a ja moram da odem od toga jer znam kako može da utiče na nekog mog napolju. Ja sam svesna da on može da bude loše i da ću ja biti najgora i za to me zabole d*pe. Samo ne želim da se neko oseća loše. Ja sam bila svesna da će Filip ući, moram da se kontrolišem – govorila je Nikolićeva.

– Da li je moguće obuzdati nešto što u nama tinja – upitao je Darko.

– Vjerovatno ne. Meni se ovo nije desilo prije. Ja sam vidjela situaciju sa Milicom i mislila sam da je on sve namjerno uradio. Zadrugari su dobacivali, ja sam se pokupila i otišla, nisam dio cirkusa, možda on želi da me stavi u cirkus. On kaže da nije… kako da mu vjerujem – govorila je Aleks.

– Da li se promijenilo ponašanje Maje Marinković prema tebi – radoznao je voditelj.

– Nisam primijetila, ćao-ćao. Njeno srce je kod Filipa, ali mislim da neće biti ništa – zaključuje zadrugarka.

