“Ja ću ustati i OBRATITI SE Dejanu!” Aleks DONJELA ODLUKU da se ODVOJI od Dragojevića! Car je NAGOVORIO DA PRIZNA!

U toku današnje “Igre istine” Filip Car je postavio pitanje Aleksandri Nikolić, koje se tiče njenog momka Dejana Dragojevića.

– Kako je došlo do odluke da završiš u “Zadruzi” s obzirom na to da ste se ti i Dejan toliko borili prošle godine za vašu ljubav? To sam i Stefanu postavio prošle godine za Jovanu. Gdje ste prelomili? Mladi smo ljudi može da dođe do nekih stvari i do izazivanja sudbine – glasilo je pitanje.

– Kad smo izašli iz “Zadruge” nisam bila finansijski zadovoljna i sav novac koji sam zaradila dala sam gdje je trebalo i željela sam da se osamostalim i sama da započnem život – pričala je Aleks.

– Sama? – pitao je Car.

– Ne sama kao sama, nego da se odvojim od majke. Željela sam sebi da priuštim stvari i razgovarali smo što je najbolje riješenje. Ja sam se dvoumila, ali je on rekao da me podržava, da mi vjeruje i da je to najbolje za mene i da mogu lijepo da prođem. Odlučila sam se, nije bilo lako što smo se odvojili. Bilo je teško, plakali smo, ali moram da se izborim za sebe. Ja ne želim da zavisim ni od koga i da neko komentariše kako sam sa njim iz koristi. Želim svoj novac i to je to – nastavila je Nikolićeva.

– To je jasno i to je normalno. Imali ste dovoljno da započnete biznis, život i da se nekako nakon svega ne razdvojite tako brzo, pogotovo on kojem se baš zbog prostora i rijalitija desilo šta se desilo. Koliko su se Stefan i Jovana borili za ljubav, pa su izazivali đavola. Mi smo mladi ljudi, nisi penzionerkla, pa kao gospođa Marija da ne bi nikad prevarila Sinišu – naveo je Filip.

– Care, nikad nisi bio iskreniji da te toliko interesuje Aleksandra. Pravo pitanje – dobacio je Mića.

– Da, dug je ovo period i dobro je pitanje. dosta je dugo 10 mjeseci, on meni vjeruje, kao i ja njumu. Vjerujem da je ljubav jaka da ne može ništa da nas rastavi. Ako mi se nešto bude desilo ovdje, ali ne vjerujem jer ne vidim sa kim bi moglo da mi se desi, ustala bih i obratila se Dejanu, ne bih radila neke stvari tajno, ali to se neće desiti – priznala je Aleks.

– Ja bih veći akcenat stavio na njega – istakao je Car.

– On je uvijek pričao: “Svako svoju lopatu i svako svoj kanal da kopa” – dobacio je Miki.

– Sa Dalilom nije bila svoja lopata – komentarisala je Zorica.

– Treba da lopataš? Nisi sa sirotanom – rekao je Filip.

– Previše se ti brineš – ponovo je dobacio je Mića.

– Doveo je sebe u situaciju da neko ko mu je oteo ženu može da postavlja pitanja njegovoj djevojci – govorio je Miki, piše Novi.

