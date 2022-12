ŽESTOKE PRIJETNJE – RASKRINKAT ĆE ALEKS ukoliko nastavi da petlja sa Carem: “Ja sve znam! Bolje da prestane”

Milica Veselinović priznala je Anđeli Đuričić da je spremna da otkrije sve tajne Aleksandre Nikolić ako nastavi da joj se miješa u odnos sa Filipom Carem.

Milica nastavlja da ubeđuje sebe da je Filipu samo ona bitna!

– Vidim da je krenula da me provocira, bolje da ne radi. Ti znaš da ja sve znam… Neko kad mi dira ovo što treba da bude moje, e to je jedina stvar zbog koje ću sve. Nemoj da me diraš i da me provciraš, najviše to mrzim. Pritom to ne ide i da nema mene – govorila je Milica.

– Slažem se zbog svega što je bilo, četvrta, peta, pa i šesta sezona – rekla je Anđela.

– On se izjasnio da sam jedina djevojka sa kojom hoće da bude, a sa ostalima se sprda. On samo sa mnom ima takve namjere. Ona meni to radi, a zna da sam stala uz nju kad niko nije… Uhh, kad… Mnogo ćutim – nastavila je ona, piše Srbija danas.

– Okej je da ćutiš, ali kad taj neko… – dodala je Anđela.

– Neću da budem ta od koje će sve da krene – rekla je Milica.

– Ako nešto osjećaš, znaj da je tako, samo će da se iskristališe. Ja možda znam malo više, ali neću da iznosim. Ti ne griješiš, ne samo za to. Ja neću da pitam ništa dok se ne pita – govorila je Anđela.

– Filip vjerovatno zna neke stvari – rekla je Milica.

– Ne bi on radio da nema povoda. Kad dođe ja ću reći objektivno – dodlaa je Đuričićeva.

