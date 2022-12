PROVALJENI SU! Car i Aleks NIKAD PRISNIJI! Zadrugarka se IZLANULA: Milica je odlijepila od LJUBOMORE

Sinoć su se pojavile prve varnice između Filipa Cara i Aleksandre Nikolić…

Svi su primijetili da još nešto postoji između bivših partnera, a to je ponajviše zasmetalo Milici Veselinović sa kojom se Car prisno druži od samog ulaska pre tri dana.

Jovana Tomić Matora, koja deli tajne sa Aleks i jedna joj je od bližih zadrugarki, jutros je prokomentarisala da je Veselinovićevoj jako zasmetao nov odnos Aleks i Cara:

– Pitala me, kaže: “Je l’ vidiš šta radi? Po cijelu emisiju pričaju”, ne znam koji k*rac mi više dolaze, boli me glava. Ne voli to Filip, ja sam joj rekla da ga ne guši i da ne ljubomoriše, a ona je već počela da govori – rekla je Matora.

– Da, bukvalno ga guši, a nisu ni počeli – dodala je Anđela, piše Srbija danas.

Podsjetimo, sinoć je došlo i do sukoba Milice i Cara kada joj je on priznao da mu je draga i mila, ali da ne želi da uđe sa njom u vezu, kao ni sa jednom zadrugarkom, jer još nije spreman za to. Ovo je povrijedilo Milicu jer je primijetila da se nešto dešava sa Aleks…

