KAMERA UHVATILA SVE! “MORAŠ DA SE POTRUDIŠ” – Aleksandra PECKALA Cara preko Bokija! Ne može da se iskontroliše

Tokom sinoćne emisije, dogodilo se par situacija koje su šokirale gledaoce, a vezane su za Aleksandru Nikolić i Filipa Cara, koji imaju zajedničku prošlost.

Jedna od njih je bilo Aleksandrino peckanje Filipa Cara preko Bojana Simića.

Ona se, naime, pravila kao da govori Bokiju, a sve vrijeme odgovarala Filipu Caru, peckajući ga da mora da se potrudi.

– Moraš da se potrudiš. Sve što je lako, nije interesantno, istina – rekla je Aleks.

– Nije ti to Boki baš slučaj uvijek, u posebnim situacijama da. Ti svoje iskreno i ako je to to, to je to, ako nije, nastaviš dalje svojim poslom. Ti budi iskren – rekao je Car.

– Tako je Boki, najbitnije je biti iskren i ne lagati nikoga – rekla je Aleks, piše Srbija danas.

