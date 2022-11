“BILAL ZBOG MAJE GUBI PODRŠKU!” Brajlovićev menadžer ISKREN DO KOSKE “Takvog ljudi ne žele da ga gledaju”

Veza Maje Marinković i Bilala Brajlovića ne prestaje da šokira javnost, pogotovo su se zategli odnosi nakon ulaska Filipa Cara u Belu kuću.Tim povodom se oglasio Bilalov menadžer Đenis, koji je otkrio da Bilalu Maja nikako ne treba, te da gubi podršku zbog nje:

– Ja sam realan uvek bio i tako će ostati do kraja. Bilal zbog Maje gubi podršku i ono zbog čega su ga ljudi zavoleli. On je jako pozitivan momak, duhovit i zabavan, ali pored Maje to nije on kakvog ljudi žele da ga vide. U životu na neke odluke ne možemo uticati, jednostavno se neke stvari dese, ali mislim da ima vremena da se sabere, napravi rezime svega i krene dalje bez Maje. Ne treba njemu ni Maja ni Car da bi napravio nešto. Protiv Filipa Cara stvarno nemam ništa, čak se dobro poneo u par navrata prema Bilalu. Generalno nije Filip Car problem uopšte, čak smatram da bi njih dvojica u tandemu bili zabavni likovi unutra. Problem je Maja koja je jako toksična i pored koje Bilal nije onaj pravi – rekao je Đenis.

