OGLASIO SE MILAN MILOŠEVIĆ: Nakon zdravstvenog problema, voditelj otkrio DA LI SE VRAĆA u Zadrugu!

Milan Milošević je jedno od omiljenih zaštitnih lica “Zadruge”, a kada se u ponedjeljak uveče nije pojavio u Bijeloj kući da vodi emisiju Pretres nedjelje, njegovi obožavaoci su se zabrinuli zbog odsustva.

Ipak, Milan je sada otkrio o čemu se radi, te da je sve u redu i da se vrlo brzo vraća pred kamere.

– Malo sam razmišljao, sve je to normalno, očigledno, iz prevelike ljubavi prema meni, i oni koji me ne vole, vole da me gledaju, a zamisli oni tek koji me iskreno vole i brine za moje zdravlje. Dobro sam, sve je sada u najboljem redu, sutra uveče se vraćam na svoj posao, da nije bio ‘Pretres nedjelje’ ne bi bila halabuka oko svega, ipak je to moja emisija, ali gorjelo je i sinoć, Ivana Šopić je to odlično odradila – izjavio je Milan za “Pink.rs“.

