“PORODICA MU ZAPRIJETILA DA ĆE GA SE ODREĆI” Car nakon svega ULAZI u rijaliti – i to za DUPLO VEĆI honorar!

Rijaliti učesnici i ljubavni par, Maja Marinković i Bilal Brajlović već nekoliko nedelja su u žiži javnosti zbog skandaloznog odnosa, žestokih fizičkih obračuna i uvreda, ali i ne slute da će njihov odnos postati još turbulentniji kada se u Belu kuću bude uselio njen bivši dečko Filip Car.

Kako domaći mediji saznaju, Filip je sa produkcijom dogovorio honorar od 50.000 evra sa jasnim ciljem da rasturi vezu i rijaliti brak svoje bivše devojke, nakon svega što je proživeo sa njom.

– Iako Maja doziva Cara kada god uđe u sukob sa Bilalom, ipak ne bi želela da on uđe u rijaliti. Sa druge strane, Car je pametno odigrao jer je sačekao da se situacija između nje i Bilala zakuva, i to je sada debelo naplatio. Iako je njegov honorar bio skoro duplo manji tokom prethodne sezone, ovoga puta i te kako ima materijala da napravi haos i opravda 50.000 evra, koje su mu ugovorom zagarantovane – navodi izvor, i otkriva da će se Filip potruditi da svim silama izludi Bilala, koji ga je nebrojeno puta negativno komentarisao.

– Maja je tokom svih sezona često menjala partnere, ali je Filip ostao njena najslabija tačka. To mu umnogome olakšava plan da izludi Bilala i da mu u rijalitiju zagorča boravak. Cilj mu je da se drži što dalje od Maje kako bi je navukao da mu priđe i zaboravi da je u vezi sa drugim. Kako tačno zna šta je izluđuje, iskoristiće sve njene slabe tačke da pokaže Bilalu da sa njegovom rijaliti mladom može da radi šta želi – priča izvor, i dodaje da je Car rešen da ovoga puta ne uđe u vezu s bivšom.

Maja Marinković

– Ni to što mora da opravda honorar koji je dogovorio Cara neće naterati da ponovo bude s Majom. Sigurno je da će se među njima desiti seks, ali je rešen da blokira svaku emociju prema njoj kako ponovo ne bi postao žrtva fizičkih napada. Ovoga puta mu je porodica jasno stavila do znanja da će ga se odreći ukoliko s njom ponovo uđe u emotivni odnos, i to je dodatni razlog da se drži početnog plana i s njom bude tek toliko da joj rasturi vezu i oboje ih izludi – završava izvo,pišeSrbijadanas

