MILOŠ BOJANIĆ KOMENTARISAO INTIMNE ODNOSA SINA I STARLETE: Bio je brutalno iskren

Mikica Bojanić svojim učešćem u “Zadruzi” privlači pažnju, a mediji su kontaktirali njegovog oca, Miloša Bojanića, kako bi prokomentarisao ponašanje svog sina u rijalitiju.

Kako vam se čini druženje Mikice i Miljane Popović? Njih dvoje stalno igraju na žurkama, a on joj je bio zamjerio što je Ivan Marinković sjedio pored nje na podjeli budžeta u ponedjeljak?

Ja nisam ispratio, nemam informacije. Nisam gledao i bio sam na snimanjima emisija. Za Mikicu sad čujem da ima Miljana, ako ćete iskreno nisam ni zapazio ko je ta Miljana.

Pošto ste iskusni rijaliti igač i poznajete Dejana Dragojevića, šta mislite kako on gleda na situacije sa Aleksandrom, njeno druženje sa drugim muškarcima, konkretno sa Zvezdanom?

Nemam informacije o druženju, ja to nešto pročitam ponekad, ali rijetko pratim da bih ja zapažao ko koga gleda i ko sa kim. Nisam toliko uključen u sve to. Ne mogu da komentarišem nešto za šta nemam podlogu, niti sam primijetio nešto za Aleksandru i Zvezdana.

Da li ste ispratili da se Mikica preselio u pab i mnogi spekulišu da će pući prijateljstvo sa Mikijem, Zvezdanom i Miljanom jer primijećuju da su se udaljili u posljednje vrijeme? Sad se više druži sa Lepim Mićom.

Koliko znam druži se sa Lepim Mićom, Mikijem i Zvezdanom i Miljanom, to je bila neka ekipa njih četvorica. Mikicu jako dobro poznajem, on je jako drag dečko i nema u sebi ništa zločasto. Ne odriče se on tako lako stečenog prijatelja ili prijatelja kojeg je prihvatio, to teško može da se desi da on to tek tako mijenja u sebi jer je on jedan veliki emotivac i baš bi morao neko dobro da ga razočara. To tvrdim i to je sigurno.

U utorak poslije žurke Mikica je smirivao Maju, poslije haosa, pa joj je rekao: “Ajde da se ti i ja zveknemo”, šta mislite o tome?

Ma ne, on nju gleda kao sestru. On nastavlja moje prijateljstvo, Maja i ja smo bili jako dobri kad sam ja bio u “Zadruzi” i rekao sam mu da sa njom bude kao sa sestrom, on je tako i krenuo. Koliko sam čuo rekao je da njih dvoje se zabavljaju… To je bila šala, to je zezanje. Ne može sa prijateljicom da se zvekne, nego je to njegovo što mu je izletjelo, još ako je popio dva, tri piva, može da izlati neka nekontrolisana konstatacija ili izreka. On je prema Maji sigurno drugarski nastrojen i tako će biti do kraja, piše Pink.

