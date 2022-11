JEZIVE OPTUŽBE Karađorđe tvrdi da Maja sarađuje sa mafijom: Radi za kriminalce koji je finansiraju

Nakon što se afera vezana za zadrugarku Maju Marinković i biznismena Predraga Raspopovića Pecu stišala kada se on vratio nevjenčanoj supruzi Aleksandri Subotić, sada je ponovo ulje na vatru dolio Karađorđe Subotić.

Karađorđe tvrdi da Maja Mariinković radi za mafiju tako što od kriminalaca izvlači razne informacije. On tvrdi da je Maja povezana s opasnim ljudima, te i da tačno zna za koliko novca i na koji način treba da “obradi” metu.

– Aleksandra i Peca su se pomirili jer moja ćerka nije želela da se ta veza rasturi. Reagovala je zrelije od mene jer je imala više informacija o tome šta se zaista dešavalo u pozadini. Maja radi za mafiju, od kriminalaca izvlači informacije kad je s njima i prenosi ih drugoj strani. Moja ćerka i Peca su bili sve vreme u kontaktu telefonskim putem dok je trajala ta afera, a on je zapravo tada tražio način kako da se otkači cele te priče o kriminalu, a u koju ga je uvukla Marinkovićka. Njemu je sve to plasirano jer se ona bavi kriminalom, pa je taj neko želeo njega da upropasti finansijski i da ga degradira u svakom pogledu. Maja je imala ulogu da odvoji Pecu od Aleksandre da bi njega uništili. Zato se sve završilo čim su videli da od toga nema ništa – rekao je Karađorđe i dodao:

– U jednom trenutku sam i sam čuo i da je ona htjela da ga ucjenjuje nečim, tim nekim saznanjima koja je trebalo da dobije. Znamo bezbroj djevojaka koje se bave obavještajnim radom i koje su za to dobro plaćene.

Karađorđe kaže da Marinkovićka napolju na ovaj način najbolje zarađuje, a novac troši na krpice i estetske operacije.

– Maja je zaradila dosta novca u rijalitiju, ali šta mislite odakle para za sve troškove koje ima kad izađe? Pa negde novac mora da kaplje. Sve što zaradi daju joj kriminalci jer radi za njih i skuplja informacije. Nije palo s neba. Taki verovatno sve zna, ali vi znate kakav oni odnos imaju. On uvek štiti i opravdava ćerku za sve i svašta. Što ne bi uradio isto i za kriminalce. Pokriva Maju, ali postoje dokazi za to šta radi. Ako dođem u situaciju da ih iskoristim, to ću i uraditi. Za sada nema potrebe – rekao je Subotićkin otac.

Karađorđeva kćerka Aleksandra Subotić rekla je nedavno za medije da Peca Maji ništa nije kupovao, te i da je sigurna da je koristio zaštitu kad su spavali zajedno.

– Peca ne može bez mene, ja sam za njega nešto specijalno. Znala sam da će to s Majom brzo da pukne i da će meni da se vrati. Peca i ja smo imali kontakt sve vrijeme, non-stop smo se čuli. On se meni mnogo ranije vratio nego što se saznalo. Maji ništa nije kupovao, takvim ženama se ne kupuje ništa. Nisam brinula da li je koristio zaštitu tokom odnosa, znam da on brine o tome. Maja je htjela da joj se kupuje svašta, ali nije dao da ga muze. To ona nije trpjela, ali on nije popuštao – rekla je Aleksandra.

