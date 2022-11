TRUDI SE DA BUDE BOLJA OD DALILE: Marija Kulić otkrila Aleksandrin plan, a onda je Ivan otkrio šta zamjera svojoj MILJENICI!

Marko kome si se ti požalio za te signale od Aleksandre? i da li i dalje tvrdiš da nisi nikome rekao – upitao je Darko.

Ja nemam potrebe da se žalim an to, to prija. Meni su ljudi prilazili i aludirali na tako nešto, ja Aleksandru ne gledam kao djevojku, ona je zauzeta. – govorio je Marko.

Neko je pričao da je Markov krajni cilj neko na slovo A ? – upitao je Darko.

Ja ću biti realan i ozbiljan, Aleks je djevojka koju mnogi ovdje žele. Marko igra igru, on je u punoj snazi bio kada su bile aktuletne djevojke, a meni je Marko pokazao da mu je krajni cilj neko na slovo A. Marku ova igra lijepo ide, i ne staje – rekao je Ivan.

Aleks ne može da se distancira od svega, ali joj ne ide. Ona je prošle godine sve vrijeme bila aktuelna. Moram da kažem da mislim da joj je ovo zanimljivo, ali odnos za Šolju je loše, šta će joj to. Aleks mene često pita da li je realno da je povezuju sa mnogim ljudima, pokušao sam da joj objanim sve to. Njoj jeste malo zanimljivo, ali joj nije lako jer je bez Dejana, ali im daje šansu da joj priđu. Oni zajedno igraju igru, ali nadam se da će me demantovaiti – rekoa je IVan.

Slažem se sa Ivanom, ali ako postoje skrivene namjere nije u redu – rekao je Miki.

Marko je ovdje ušao kao slobodan momak, ima pavo da se igra i da radi šta želi, ali Aleks mora da vodi računa o svemu. Ovo što je ona dozvolila sebi, nije ona pametna, ali ako konstanto provodiš vrijeme sa osobom koja je kazanova, očekuje se da će se spojiti. Ona neće da bude kao Dalila, neće prevariti Dejana – rekla je Marija, piše e-turneja.

