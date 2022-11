Maja postavila uslove Bilalu, pa zaprijetila svim djevojkama koje se motaju oko njega!

Za mene je ovo budalaština,ja sam bolesna, ne vidim sebe, a ne Bilala. Ja sam ušla u puš.onu, i rekla da ne mogu da puš.m tu jer me guši, a ona je odmah napala. Zorica je rekla da Maja preuveličava. Ja sam Maji rekla da on spušta glavu kada ja prođem. On ne gleda nikoga, ne mene. Ona mene počinje opterećuje, ja ne vjerujem da ću morati da gledam gdje ću biti. – rekla je Sofija.

Ja najviše verujem svojim očima i svom šestom čulu. Ja sam bila upravu za Teodoru i Čorbu, za Aleks i Janjuša, ne kažem da sada tu ima nešta, ali vremenom ćemo vidjeti. Ja radi preventivem odmah reagujem – rekla je Maja.

Ja moram da pitam Maju šta sam ja to uradio – upitao je Bilal.

Meni ako neka stvar smeta, ja to kažem. On je mene povrijedio pred svima, i naravno da sumnjam. – rekla je Maja

Ja sam Maji rekla sve, to mene stvarno opterećuje, ja ne gledam sebe a ne nekoga drugog. – rekla je Sofija.

Maja je luda pa je luda, ona vidi šta nema – rekao je Bilal.

Ja sam samo direktna i transparentna – rekla je Maja.

Ja sam primjetila neke stvari, tu ima igre. Sofija se približala na žurki Bilalu, a on je uzeo jaknu i pobegao. Ja sve vidim. – rekla je Marija Kulić.

Nigdje ništa nisam radio, niti radio za ovo. Ja sam dobar, ne radim ništa sa djevojkama, meni je samo Maja bitna – rekao je Bilal.

Ne smije niko da ti prilazi, ako dođe, ti ustaneš i odeš, je l ti jasno – rekla je Maja.

Bilal nije uopšte moj tip muškarca – dodala je Sofija, piše e-turneja.

Ja ne radim ništa, ja samo nju volim, ako joj smeta ja ću se sklanjati.

