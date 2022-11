“JANJUŠ JE SA MNOM RADIO NA DJETETU, ALI GA NIJE ŽELIO!” Maja otkrila nepoznate DETALJE odnosa sa košarkašem

Maja Marinković je odgledala video danas u nastavljenoj emisiji “Gledanje video snimaka” kada se osvrnula na svoju vezu sa bivšim košarkašem Markom Janjuševićem, Janjušem.

Ona je otkrila da je sa Janjušem htjela dijete, ali da on to nije htio iako su “pravili bebu”.

– Jedan jedini problem je nepoštovanje. Ona je sve vreme govorila da smaram, pogotovo pred ljudima, ona mora zabog sebe da promeni neke stvari. Ja njoj želim najbolje i želim život sa njom, ali da je Maja onakva kakva ja želim da budem bilo bi svega, ali ja nepoštovanje ne mogu trpeti. Ja tražim da me poštuje i da me ne laže. Mi smo se nakon svađe u u pušioni nastavili u krevetu, mene dotiču komentari pojedinaca, meni smeta to što ona radi i što mi prati svaki pogled. Meni je bolje da se raspravimo, nego da ćutimo, ali ne želim pred ljudima da se raspravljam – rekao je Bilal.

– Bilal je iskren, ja volim kada se on lepo ponaša prema meni. Za sada smo okej, ja sada nemam šta da dodam, jer smo super, i čim je naš odnos dobar, sve je super. Ja sam ovde za pet godina ostavila i suze i krv i smeh, Bilalu nije lako jer sam ja bila ovde sa Janjušem i Carem, sve to nosi svoje, ali mi se godinama gradimo. Njemu nije lako, ali se bori – rekla je Maja.

– Kod njih nepoštovanje postoji, svi znamo njene odnos i sa Carem i Janjušem i Čorbom. Svi znamo ko je njena najveća ljubav bila, ona ne zna da li će biti sa njim, ali znamo da je on nju obeležio. Maja i Bilal su imali nezaštićen odnos, ona nije popila pilulu, oni žele decu, a daje ćerki ime ako je bude imala, kao što je davala detetu koje je planirala sa muškarcem kojeg je najviše volela. Ona je ovde jer bije muškarce, a meni nije žao Bilala, od te veze nema ništa – dodala je Marija.

– Nikoga se ne tiče šta ja radim, ja sebe dajem 100 odsto, ja sam na najvišem nivou ovde. Ja volim ime Maša, Janjuš je to znao, ali nismo pričali o deci, nas dvoje su zvali Maša i Meda. Janjuš je sa mnom radio na detetu, ali ga nije želeo, ja se nikada ne bih vratila u taj odnos a pogotovo nazvala dete tako, ja nemam ništa protiv Janjuša, mi smo dva različita sveta, mene je Filip mnogo više poštovao, i zato će mi Filip više značiti – rekla je Maja.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari