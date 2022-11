STRAVIČNI DETALJI SMRTI: “Ležao sam pored nje MRTVE, SATIMA!” – Zadrugar danas doživio TRAGEDIJU, na LIJEKOVIMA od bola

Stravična tragedija dogodila se u domu bivšeg zadrugara, Aleksandra Bogunovića, Zverke, kada mu je majka preminula u 62.godini.

On se oglasio na svom Instagramu, porukom oproštaja za svoju najvoljeniju osobu.

Bogun se oglasio za SrbijaDanas, otkrivši nam da je dva dana pod lijekovima, kao i da je njegova majka bila zdrava žena, te da ne zna šta se dogodilo pa je “samo pala”. Dodao je da se tragični događaj dogodio na rođendan njegovog brata, te da niko nije ni slutio da bi moglo nešto ružno da se desi.

– Umrla je na dan rođendana od najmlađeg mog brata, sve spremila, tortu, ručak sve i kad je sjela za sto samo je pala, ja sam trebao da dođem ali sam odložio za sutradan, inače bi mi pred očima pala i tačno bih umro tu na licu mjesta da sam to vidio. Ćale i brata 2 moja su pokušala da je ožive ali džaba, a Hitnu pomoć, nisu mogli da ih dobiju a kad su ih dobili, došli poslije pola sata i više! Odlijepio sam i na lijekovima sam već 2 dana ne mogu da funkcionisem! Odjednom se srušila, nikakve naznake nije bilo da će joj se to desiti a prije mesec dana je napunila 62 godine a izgledala je kao da ima 50.. Toliko sam slomljen i ubijen i samo pomislim da se i ja ne probudim kad legnem koliko mi je teško, a teško je mala riječ kako se osjećam… – rekao je Aleksandar za SrbijaDanas i dodao:

– I to je Hitna nije odnijela nego ostavila u stanu u Mirijevu da leži skoro cijelu noć tako u krevetu pokrivena, ja kad sam došao ja sam mislio da su je odnijeli a kad sam je vidio da leži u krevetu samo što se nisam srušio, zamisli nisu je odnijeli i dalje ne kapiram to, poslije sam ležao pored umrle majke tako satima, znaš sta je to ležati pored majke rođene a ona mrtva i tako sam je mazio i grlio satima dok onda tek ujutru nisu dosli i odnijeli je… Ne znam ko je to doživio tako, svako kad umre odnesu odma a ja ležao pored nje satima tako, užas, zato ne mogu da dođem sebi i stalno mi to pred očima. Ne daj Bože nikom da proživi to na taj način. – rekao je slomljen Bogun za SrbijaDanas.

