OPTUŽNICA I DO 40 GODINA ROBIJE ZA KRISTIJANA: Tri tužioca došla na adresu Golubovića – razlog je šokantan

Žestoki momak sa kriminalnim dosijeom, Kristijan Golubović, diskvalilfikovan je iz “Zadruge 6” zbog fizičkog nasilja, ali je od čelnih ljudi Pinka brzo dobio novu šansu.

Kile je postao voditelj na Red televiziji, koja je takođe pod palicom Željka Mitrovića, i vodiće emisiju “Bajke iz podzemlja”.

Priliku da najavi budući projekat, dobio je u emisiji “Ami G show”, kod Ognjena Amidžića.

Golubović je istakao da će u emisiji obijelodaniti mnoga ubistva, krimi radnje i zločine, te da publika može svašta da očekuje od njega, piše Srbija danas.

– Ti ćeš otkriti i neka nerazjašnjena ubistva, tačnije, onoliko koliko ti imaš uvid? – pitao ga je Ognjen.

– Imao sam već prilike u rijalitiju da kažem riječ preko, koja me je koštala da mi tri tužioca dođu i kažu: “Ponoviš li ono od sinoć, možemo da ti dignemo optužnicu od 10 do 40 godina robije – istakao je on, ali to nije sve. Šta je još otkrio, poslušajte u videu.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari