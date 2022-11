MANIČNO GONJENJE, OKP, PSIHOPATIJA: Čuveni psihijatar progovorio o stanju i dijagnozama Maje Marinković

Maja Marinković nalazi se pred kamerama rijalitija već nekoliko godina, a njeno ponašanje prema cimerima, posebno prema muškarcima sa kojima ulazi u odnose, gledaoci karakterišu kao neprihvatljivo i šokantno.

Brojni fanovi “Zadruge” svjedoci su nervnih slomova koje je Marinkovićeva doživljavala, tuča koje je imala sa svojim partnerima, kao i pokušaja kontrole u svakom smislu te riječi usmjerene na muškarce sa kojima ulazi u veze.

Sada su se oglasila stručna lica, tačnije psihijatri, koji su otkrili da Maja najvjerovatnije ima niz poremećaja i dijagnoza od kojih pati. Pored psihijatra koji je prokomentarisao ponašanje Marinkovićeve ali je želio da ostane anoniman, oglasio se i poznati psihijatar dr Jovan Marić, koji je takođe dao svoj sud o jednoj od najagresivnijih zadrugarki.

– Pratim Maju i njeno ponašanje već dugi niz godina, ono što je činjenica, jeste da Maja ima opsesivno kompulsivni poremećaj kada je njen izgled u pitanju. Posjeduje i kompleks niže vrijednosti, pa konstantno poseže za plastičnim operacijama kako bi taj osjećaj nadomjestila. Prema mom mišljenju, to će se i dalje nastaviti, jer takve osobe kada jednom počnu, teško se odvajaju od skalpela i igle. Ona je u potpunosti konfliktna ličnost i smatra da su svađe i udaranje sastavni dio emotivnih odnosa. Maja ima i afektivne radnje koje se najčešće dešavaju u stanjima emotivnog disbalansa i često poseže za drastičnim mjerama, kako bi dokazala da je ona ta koja će biti na vrhu i istjerati svoje – priča psihijatar koji je insistirao na anonimnosti.

– Maja u emotivnim odnosima ima i poremećaj opsesivnih misli ali i maniju gonjenja svojih partnera, jer nije sigurna u njihovu ljubav i želi da joj se to stalno dokazuje. Ona nije svjesna postojanja drugog, tačnije partnera i njegovog slobodnog vremena i radnji, već hoće samo da ih drži na oku kako joj slučajno ne bi izmakli. Maja u napadima bijesa često poseže za sadomazohističkim radnjama kako bi, sa jedne strane, na sebe skrenula pažnju, a sa druge želi da istjera svoje kao istinu. Sve su to simptomi psihopatije prema kojoj pacijent smatra da je uvijek u pravu, često poseže za manipulativnim radnjama i za drastičnim mjerama ukoliko nešto ne pođe po unaprijed određenoj zamisli. Takođe, u tim radnjama često izigrava žrtveno jagnje. Prema mom mišljenju, ima sreće što se nalazi u rijalitiju gdje je fizički kontakt zabranjen, jer bi u suprotnom moglo doći i do fatalnog ishoda. Sve u svemu, Majino stanje može da se liječi medikamentima uz seanse psihoterapije – smatra doktor.

Majino ponašanje prokomentarisao je i dobro poznati psihijatar, dr Jovan Marić, koji ipak smatra da Maja sve radi zarad gledanosti i lične popularnosti.



Sve ovo prokomentarisao je i zadrugarkin otac, Radomir Marinković Taki, a detaljnije o tome poslušajte na snimku ispod:

